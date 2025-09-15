Una medalla para olvidar Getafe

El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció hoy que el Real Oviedo recibirá la medalla de Asturias el próximo 8 de septiembre de 2026 y explicaron los motivos en su comunicado: “El club de fútbol celebra su centenario en 2026 y lo hará en primera división después de 24 temporadas. El ascenso del equipo ha logrado movilizar a la sociedad ovetense y ha fortalecido una afición azul que se extiende por toda la comunidad. Fundado en la capital del Principado el 26 de marzo de 1926 por la unión del Real Stadium Club Ovetense y el Real Club Deportivo de Oviedo, en la actualidad cuenta con una potente cantera de más de 180 niños y con ocho equipos femeninos de fútbol base. El Real Oviedo Femenino también ha logrado ascender este año y ahora milita en Primera RFEF, la segunda categoría nacional”.

Ajeno a este nombramiento, el equipo trabajó en El Requexón después del batacazo sufrido el sábado en Getafe y en el que los azules se quedaron sin opciones por sus propios errores. Los futbolistas con menos minutos disputaron un partidillo contra un combinado del Vetusta y mañana será jornada de descanso para los azules.

La mejor noticia fue la presencia de Nacho Vidal en El Requexón, una vez recuperado del fuerte golpe que recibió en la cabeza en el primer tiempo ante el conjunto de José Bordalás.

Veljko Paunovic ha decidido que el equipo descanse en la jornada de mañana y el miércoles volverán al trabajo en El Requexón y posteriormente se llevará cabo la tradicional ofrenda ante La Santina en Covadonga.

La jorna de hoy en las fiestas de San Mateo está dedicada al conjunto azul y a las 19.30 horas se celebra la gala ‘Memoria Azul’ en el palacio de congresos y exposiciones.