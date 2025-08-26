Martín Peláez: “Reprobamos cualquier acto de racismo"

Martín Peláez no puso paños calientes a la reacción que tendrá el club en el caso de que se confirme que hubo cánticos racistas contra Vinicius en el partido disputado el pasado domingo en el Carlos Tartiere: “Esta institución reprueba cualquier acto de racismo, machismo o discriminación de cualquier tipo. Estamos trabajando con la gente de seguridad y la policía para investigar que acontenció y si hay la mínima evidencia de que esto sucedió los responsables serán castigados porque no podemos tolerar esto. No estoy diciendo que haya sucedido porque aún no tenemos la prueba, la evidencia o la constancia, pero si llegó a suceder lo vamos a castigar, no puede pasar, ni aquí, ni en ningún lado, al menos el Grupo Pachuca y en el Real Oviedo”.

A juicio del máximo mandatario oviedista, un acto como el denunciado no puede ser achacado a los casi 30.000 espectadores que hubo en el municipal ovetense: “Ne merece ser empañado por algo aislado, no se puede perder todo lo maravilloso que es esta afición y este estadio, si sucedió, que no está confirmado, el autor recibirá el castigo con todo el rigor del club y de la ley”. Sin tener constancia real de alguna denuncia, el club tampoco sabe que hacer: “Bueno, las medidas serán las que tengan que ser las que podamos tomar, pero bueno, ten por seguro que nosotros no vamos a permitir eso en ningún momento y de ninguna persona”.

Además, Peláez se refirió al arranque del equipo en la Liga, a la recta final del mercado de fichajes y confirmo que el Oviedo dispondrá de 42 millones de euros como tope salarial.

Estas declaraciones se produjeron durante la firma de la renovación del contrato de patrocinio con la firma asturiana Alimerka, que lleva apoyando al conjunto azul desde 2002. El presidente de la cadena de supermercados, Alejandro Fernández, se mostró orgulloso de seguir apoyando al club ahora que han vuelto a Primera División.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar las declaraciones de todos los protagonistas.