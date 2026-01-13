Lucas: "Si no confiamos nosotros, ¿Quién lo va a hacer?"

El lateral admitió que la falta de puntos pesa anímicamente, ya que el esfuerzo no siempre se ve recompensado. Volver de vacío, señaló, deja "una sensación siempre un poco agridulce", aunque insistió en que el grupo no se ha desviado del camino marcado. En ese sentido, Lucas subrayó la importancia de no perder la calma y seguir creyendo en el proceso. "Si tú estás haciendo las cosas bien y te estás esforzando, algún día los resultados llegarán", afirmó, convencido de que la constancia acabará dando frutos si el equipo mantiene su nivel de compromiso.

A nivel individual, el jugador reconoció que se siente satisfecho por la continuidad que está teniendo en las últimas jornadas. "Todos los que estamos aquí queremos jugar y siempre te ayuda a estar más contento disfrutar de los minutos que el míster me pueda dar", comentó, dejando claro que su objetivo es aprovechar cada oportunidad y seguir ganándose la confianza del entrenador.

Pero más allá del rendimiento personal, Lucas puso el acento en lo que supone competir en Primera División con el club en el que se ha formado. "Jugar en Primera es un sueño para cualquier niño; imagínate hacerlo en el club de tu casa, de tu ciudad, de tu vida", expresó, destacando el valor emocional que tiene esta etapa para él y para la afición.

Con la experiencia de haber vivido distintas fases del club, el futbolista recordó el camino recorrido hasta alcanzar la élite. "Sabemos de dónde venimos y lo que hemos pasado; haber conseguido todo esto es un paso muy importante para el club, para la afición y para la ciudad", señaló. No obstante, dejó claro que la ambición sigue intacta: "No te quieres despertar de ese sueño y quieres seguir estando en Primera".

Sobre la dinámica actual y la llegada del nuevo cuerpo técnico, Ahijado optó por un discurso realista. "Cada entrenador tiene su forma de trabajar y sus matices; nosotros tenemos que adaptarnos a lo que él quiere y luego demostrarlo en el campo", explicó, remarcando que la implicación del vestuario es total.

Mirando ya a la segunda vuelta y a los próximos compromisos, el jugador insistió en que no hay margen para la relajación. "Sabemos que es difícil porque cualquier rival te puede ganar, pero tenemos capacidad para hacerlo. Si no confiamos nosotros, ¿quién lo va a hacer?", concluyó, lanzando un mensaje de unidad y confianza.