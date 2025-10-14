Jesús Martínez pasa revista

Asumió personalmente la destitución de Veljko Paunovic: “La decisión de quitar a Paunovic, al cual todos le debemos muchísimo, es mía. Lo más difícil de esto es despedir un entrenador... La cuestión humana es muy importante en la filosofía del grupo”.

Sobre el regreso de Luis Carrión, pidió cerrar polémicas: “Carrión no mató a nadie, se equivocó. Hace cinco o seis meses nos pidió disculpas ya... Tiene una gran relación con todo el grupo y quiere a este club”. Añadió que valora su autocrítica: “Me gusta la gente con autocrítica”.

Martínez elevó los objetivos deportivos: “Somos ganadores... Quiero hablar de clasificarnos para competiciones europeas, no quiero hablar de estar fuera del descenso por diferencia de goles”.

Defendió con firmeza a Santi Cazorla: “Santi Cazorla es intocable para mí... Que haya gente desde el anonimato que se atreva a hablar mal de Cazorla…”.

También abordó el mercado de fichajes: “Fichar a Jovic era hipotecar al club, era cometer una locura... Y Maksimovic parecido, 31 años y 5 millones de traspaso”. Explicó su implicación en las decisiones deportivas: “Me involucro mucho, veo 20 partidos a la semana y hago el 95% de las contrataciones... Aquí autorizo el 100%, pero intervengo en el 80% o así”.