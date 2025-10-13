Jesús Martínez llega cargado de citas

Su avión privado aterrizó en el aeropuerto de Asturias este lunes, procedente de México y con algo de retraso respecto al horario previsto. Acompañado por parte de su familia, el empresario fue recibido por Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, quien le dio la bienvenida oficial en nombre del club. Durante su estancia, Martínez se alojará en el hotel de La Reconquista, que servirá como su base de operaciones.

El dirigente mexicano ofrecerá una única comparecencia ante los medios este martes a las 13:00 horas en la sala de prensa del Carlos Tartiere, donde abordará asuntos de actualidad relacionados con la entidad azul y las decisiones más recientes del club.

Su agenda en la capital asturiana incluye varios reconocimientos y eventos institucionales. Este martes recibirá un galardón de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom) dentro de los Premios Iberoamericanos 2025. Al día siguiente participará en la entrega de los nuevos vehículos oficiales de Hyundai al Real Oviedo, y el jueves acudirá a la Cátedra Iberoamericana “Fútbol y valores”, organizada conjuntamente por el club y la Universidad de Oviedo.

El viernes será una jornada especialmente significativa: la Cámara de Comercio de Oviedo le otorgará su Medalla de Oro, mientras que la Asociación del Día de Galicia en Asturias le impondrá la insignia dorada y lo nombrará socio de honor.

Además de su actividad institucional, Martínez aprovechará su estancia para seguir de cerca la actualidad deportiva del club. El viernes asistirá al encuentro del primer equipo frente al Espanyol, el sábado presenciará el partido del Real Oviedo Vetusta ante el Marino de Luanco, y el domingo apoyará al equipo femenino en su compromiso liguero.