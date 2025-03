Javi Calleja: "Tenemos ganas de jugar y pasar página"

"Tenemos ganas de jugar, en el entrenamiento se respira buen ambiente y ganas de que llegue este viernes para pasar página. Trabajamos para hacer un buen partido y no tiene por qué afectarnos las dos derrotas. Bajo mi punto de vista no merecíamos perder, que eso no significa que mereciésemos ganar, pero ya estamos centrados en el Elche", afirmó Calleja.

El entrenador destacó que las últimas derrotas han sido diferentes a las de la primera vuelta, subrayando la reacción del equipo en ambos encuentros. "Las dos derrotas han sido totalmente diferentes a los partidos que perdimos en la primera vuelta, cuando no reaccionábamos en los partidos malos. Contra el Deportivo pudimos marcar el 2-1 y luego lo perdimos, y el otro día el partido cambia con el penalti del Mirandés", explicó.

Sobre el rival, el Elche, Calleja reconoció su estilo de juego y su eficacia en los resultados. "El Elche juega bien en función de lo que a cada uno le guste. Imagino que cuando se dice que juegan bien se referirán a un estilo muy marcado y a que están consiguiendo buenos resultados. Al final, esto es el fútbol profesional y todo depende de los resultados. Están arriba y están consiguiendo que ese estilo les lleve a las posiciones altas", valoró.

Además, el técnico ve este enfrentamiento como una gran oportunidad para sumar puntos y acercarse a la zona alta. "Nos motiva jugar contra un rival directo y que está arriba. Queremos ganar otra vez en casa y estamos convencidos de ello. Tenemos ganado el golaveraje ante Mirandés, Levante y Almería. Contra el resto, de momento, lo tenemos perdido, pero hay un equilibrio. Ahora buscamos la victoria ante el Elche, esos tres puntos nos harían empatar con ellos y salir de la dinámica de derrotas", explicó.

Por último, Calleja destacó el apoyo incondicional de la afición y la importancia del encuentro. "Es un partido bonito en la categoría, de los que hay mucho en juego. Nuestra afición es única en eso y el ambiente será fantástico. Tenemos que conseguir la victoria, por nosotros y por ellos", concluyó.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente la rueda de prensa de Calleja.