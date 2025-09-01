Horas claves en el mercado

Las últimas horas del mercado de fichajes se presentan movidas en las oficinas del Real Oviedo. El club azul está pendiente de incorporar un delantero para reforzar la competencia en el frente del ataque y no descarta un movimiento más, pero para ambas operaciones será necesario que haya salidas en la plantilla. Los nombres de Brandon Domingues y Oier Luengo son los principales candidatos para dejar el equipo, pero no está claro el futuro de ninguno de ellos.

El Oviedo lleva cerradas 13 operaciones de fichajes en lo que va de verano. El lateral de la Real Sociedad Javi López fue el último en llegar, en calidad de cedido. Antes se unieron al proyecto azul: Moldovan, Bailly, Carmo, Dendoncker, Reina, Ilic, Brekalo, Rondón, Álex Forés, Brandon Domingues y la compra definitiva de Chaira.

El pasado sábado, Veljko Paunivoc apuntó a lo que sería su gran deseo para esta última jornada: “Podríamos encontrar alguien con último pase y desparpajo, con capacidad de llevar el juego cuando el rival quiere quitarnos el balón. También que tenga gol. No sé. Siempre digo que nos falta el jugador 20, pero no es fácil y cuesta dinero. Un jugador que te de 10 goles y 10 asistencias, o 5 goles y 15 asistencias”.

El reto para la dirección deportiva es mayúsculo ya que esos perfiles tienen unos costes que son inalcanzables para los azules. La buena noticia es que el Oviedo es de los equipos que llega con margen en su tope salarial para acometer las últimas operaciones y todo dependerá de que aparezca la pieza que colme las pretensiones del club. Una opción que está sobre la mesa de los gestores azules es la de fichar a un menor de 23 años que pueda jugar con ficha del filial y así no tener que dar salidas, algo similar a lo hecho por el Real Madrid con el argentino Mastuantono o lo que hicieron los azules con Álex Cardero en el curso anterior.

A favor de los azules también jugará el último partido del equipo que sumó la victoria ante la Real Sociedad y demostró estar en condiciones de luchar por la permanencia con el resto de implicados en esa batalla. Encarar con cero puntos esta recta final de mercado y el parón de las selecciones hubiese sido un golpe duro para las aspiraciones del club.