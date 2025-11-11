Guillermo Peláez: "Muy pronto tendremos noticias sobre el reinicio de los trabajos (en el entorno del viejo HUCA)"

Si en la última comisión mixta, celebrada en julio, el presidente del TSJA ejercía de anfitrión, en la reunión de este martes, juega de visitante. Más de dos horas de encuentro para debatir sobre las necesidades, materiales y humanas, de la implantación de la Ley Orgánica 1/2025, y también para repasar asuntos pendientes.

Sobre la mesa, la promesa de una ciudad de la justicia Ovetense, en el entorno de Llamaquique, ligada a la mudanza de las facultades a los terrenos del viejo HUCA, que no termina de llegar, y la esperanza puesta en planes intermedios y alternativos. En julio, entraban en juego los alcaldes de Oviedo y Siero. Alfredo Canteli proponía el traslado de las sedes, de forma transitoria, a la antigua Facultad de Minas, propiedad de la Universidad de Oviedo. Ángel García, por su parte ofrecía la cesión gratuita de terreno sierense, para la construcción de una nueva Ciudad. La postura de Guillermo Peláez era y es la misma; la última palabra la tiene el Principado y su objetivo, subraya, pasa por soluciones transitorias, como el traslado del Juzgado de lo Mercantil, en septiembre del 2024, al antiguo edificio de Telefónica con un horizonte claro: La ciudad de la justicia será en Llamaquique. Hasta el momento trabajan en una alternativa temporal y, apunta el consejero de Hacienda, discreta.

Pese a que Peláez habló de que seguían trabajando "con discreción" en una solución transitoria antes de la unificación de sedes de Oviedo en Llamaquique, Chamorro ha dicho que desconocía esa alternativa. El presidente del TSJA ha indicado que también sigue sin conocer los plazos para la unificación de Llamaquique. "Si realmente es una solución que se prolonga como viene ocurriendo, pues quizas seá necesario plantearse alternativas distintas" ha indicado.

VIEJO HUCA

Sobre los derribos de los edificios del viejo Huca, el consejero de Hacienda ha informado de que el Principado se encuentra a la espera de los informes definitivos que determinarán si es viable continuar con las obras de derribo del viejo HUCA. "Ya hemos recibido los borradores y ya se está trabajando técnicamente, así que yo creo que muy pronto tendremos noticias sobre el reinicio de los trabajos", ha afirmado .

El pasado mes de julio, el consejero anunciaba la paralización de los trabajos de derribo en el viejo HUCA, a la vez que informaba de la necesidad de encargar unos estudios para valorar la situación y que estarían hechos para el mes de septiembre. Peláez explicó que la paralización de las actuaciones se debió al retraso del traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, así como al surgimiento de daños en el edificio de "Los Hongos", y que el Principado encargaría estudios técnicos para determinar la compatibilidad de las obras con ambos edificios.

En concreto, son tres los informes necesarios: uno externo sobre el estado de "Los Hongos", otro interno sobre la reprogramación de los trabajos debido a la presencia del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, y un tercero sobre el desamiantado.

Peláez precisó el pasado 19 de septiembre durante su comparecencia en una comisión parlamentaria a petición del PP, que los resultados preliminares del primer estudio ya estaban siendo evaluados.