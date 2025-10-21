Fondo Norte marca distancia con Luis Carrión

En el encuentro, en el que participaron el propio Carrión, los capitanes del primer equipo y el director general del Real Oviedo, Agustín Lleida, los representantes del Fondo Norte expresaron su deseo de que el conjunto azul gane todos los partidos, aunque puntualizaron que no celebrarán las victorias junto al entrenador ni desean su presencia en esas celebraciones.

El colectivo difundió posteriormente un comunicado en el que explicó los motivos de su postura y su intención de contribuir a la unidad del oviedismo en un momento delicado para el club. El texto dice lo siguiente:

"Recuperar la unidad y seguir creando el ambiente necesario que presione al rival y aliente a los nuestros, ese es el objetivo de la reunión que hemos mantenido en la mañana de hoy con los capitanes de la primera plantilla, cuerpo técnico y miembros del club.

En dicha reunión hemos expresado a las claras nuestro sentir ante todo lo acaecido en los últimos días con la decisión del club de volver a contar con Luis Carrión en el banquillo. Una decisión que no compartimos, como así le hemos transmitido al propio entrenador y donde manifestamos nuestro sentir ante su vuelta al club.

Aun así, nuestra postura es clara, queremos que el Oviedo gane cada partido que esté en el banquillo, todos y cada uno, no celebraremos con él la victoria ni queremos que él se acerque a celebrarlas con nosotros, pero sí nos alegraremos de cada una.

Dos cosas hemos querido dejar claras en esta reunión: Los entrenadores, los futbolistas y los directivos están de paso. Lo único que realmente une al oviedismo es el escudo, la camiseta y honrar nuestra historia hasta en los momentos más duros. Vamos a seguir dando todo lo que tenemos para que el Oviedo gane cada partido y pondremos todo de nuestra parte para que así sea. En las condiciones que competimos esta temporada el objetivo es claro, mantener la categoría.

Es necesario alejarnos de mensajes grandilocuentes y sueños de cotas mayores que a priori parecen muy lejos de la realidad que estamos viendo y luchar juntos por mantener la categoría. Somos realistas, sabemos que la temporada va a ser dura, que salvarse es un objetivo complicado y para alcanzarlo vamos a necesitar, más que nunca, la unidad del oviedismo.

Es por este motivo que damos este paso con el objetivo de romper el clima de crispación generado y hacer un llamamiento a todos los aficionados a mantener la ilusión en este nuestro centenario y entre todos sacar adelante esta temporada donde más que nunca nuestro estadio será una parte vital en la salvación».

Con este gesto, el Fondo Norte busca rebajar las tensiones internas en el entorno azul y centrarse en apoyar al equipo en una temporada que califican de difícil, con el objetivo principal de asegurar la permanencia".