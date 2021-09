Femenías: “No me siente exigido es un privilegio jugar aquí”

Joan Femenías parece que siempre tiene a alguien analizando sus actuaciones con lupa. El meta ha estado cuestionado en el arranque de la competición pero no parece haberle llegado esa presión: “Tengo claro donde estoy y la responsabilidad que conlleva. No me siento exigido es un privilegio”.

La llegada de Tomeu Nadal hizo pensar que la relación se tensase, pero es justo al contrario: “Estoy encantado de que esté aquí, somos del mismo pueblo y nos conocemos desde hace tiempo, va a ser una buena experiencia para los dos”

El meta está satisfecho con el arranque de temporada del equipo y con el buen nivel defensivo que están mostrando: “Todo el equipo se está dejando el alma para defender y eso es importante para hacernos fuertes”. Los resultados cosechados les hace ser optimistas y por eso ven la visita a Zaragoza como otra oportunidad: “Será un buen partido ante un gran rival pero vamos con la idea de sumar tres nuevos puntos”

Por otra parte, el club presentó la renovación del acurdo de patrocinio con Integra Energía, en una día en el que la primera plantilla tuvo jornada de descanso.