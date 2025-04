Fede Viñas: "Fue mucha felicidad"

Viñas explicó el origen del gol con naturalidad: "La acción fue la típica de Hassan, encarando por la banda, con varios centros hasta que el defensor la peinó, me quedó el rebote y le pegué. Cuando entró a la red, se me pasaron muchas cosas por la cabeza: días de trabajo, de sufrimiento... pero sobre todo fue mucha felicidad."

En cuanto al emotivo festejo con el cuerpo médico, el uruguayo reconoció: "En el momento se me ocurrió ir con los doctores, porque siempre me apoyaron desde que llegué. Me decían que iba a estar bien, que el gol llegaría, y así fue. Fue un abrazo con mucho sentimiento."

Además, dedicó el gol a su familia: "Siempre se los dedico a mi esposa, a mi perrito, y ahora también a mi hija. Esta vez el festejo cambió, pero ellos siempre están presentes."

Viñas también habló del apoyo del vestuario: "Los compañeros me decían que me lo merecía. Siempre entreno con ganas, y ver cómo todos vinieron a celebrarlo conmigo me emocionó mucho." Y sobre su estado actual, afirmó sentirse "en la mejor forma física" desde que llegó a Oviedo, aunque respeta la titularidad de sus compañeros: "Hoy le toca a Ale, y lo está haciendo muy bien. Cuando me toque, daré lo mejor."

Con el objetivo de la promoción en mente, el delantero mostró confianza: "Quedan partidos muy cerrados, difíciles. Vamos partido a partido, sabiendo que dependemos de nosotros."

Finalmente, valoró el impacto de su gol también en Uruguay: "Se movieron un poco las redes allá, es importante seguir mostrando nivel para no perder el foco. El sueño de representar a Uruguay sigue ahí."

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa íntegra de Viñas.