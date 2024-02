El Real Oviedo va a sumar un efectivo más para la recta final de la temporada. Álex Millán ya está en condiciones se aportar. Viajó a Valladolid y ahora espera el turno para poder volver a jugar. Cuando mira atrás no se esperaba estar tanto tiempo fuera del equipo: “En el momento de la lesión noté algo, pero no muy doloroso. He tenido compañeros que sí notaron más, en mi caso no. No me esperaba que fuese tan grave, pero bueno, las cosas pasan por algo y estoy seguro de que después de esto soy mejor jugador”.

Ese sentimiento de mejora tiene una explicación muy clara: “Vuelvo mejor futbolista porque he tenido mucho tiempo para pensar y antes no lo hacía. Siempre he trabajado mucho, pero cuando te pasa esto hay que cambiar el foco y hay que estar todos los días como un cocodrilo, como dice Sebas Moyano, metiéndole horas y horas a la rodilla. Soy mejor jugador por todo ello y tengo muchas ganas de escribir un nombre en el Real Oviedo y ser importante”.

No va a haber errores de precipitación con su regreso a los terrenos de juego: “Hay que ir poco a poco porque es una lesión larga que la hemos sufrido todos, no solo yo. Ahora estoy intentando coger el ritmo de mis compañeros, ahora está claro que no estoy al 100% pero trabajo mucho para lograrlo. Estoy cerca, pero queda trabajo”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente la rueda de prensa de Álex Millán.