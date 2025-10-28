El enésimo ridículo en Copa destapa las vergüenzas azules

La Copa del Rey ha dado muy pocas alegrías al Real Oviedo a lo largo de la historia, pero el episodio vivido ayer en O Couto ya forma parte de la historia más negra de la entidad oviedista. Perder un partido contra un equipo que es último dos categorías por debajo de los azules, el Ourense CF, puede llegar a pasar, pero la imagen dejada por el equipo de Luis Carrión no tiene la más mínima defensa. El técnico, que ya estaba tocado, queda en una situación más complicada y junto a él la plantilla y todos los que participaron en su confección empezando por Jesús Martínez.

Por una vez parecía que el Oviedo iba a cumplir con su papel de favorito. Le había apretado el Ourense en los minutos iniciales, pero en la primera aparición de Hassan forzó un penalti que Brekalo convirtió en el 0-1. Todo pintaba para una tarde plácida, pero el Ourense comenzó a crecer y terminó el primer tiempo encerrando a los carbayones en su área.

Al regreso de los vestuarios, Jerin hacía justicia y ponía el 1-1 en el marcador. Respondió el Oviedo por medio de Ilic que hizo el 1-2 y después, el debutante Pablo Agudín, con sólo 17 años fue de lo poco rescatable del equipo, mando un balón a la cruceta que podía haber matado la eliminatoria y también tuvo una muy clara Fede Viñas.

Perdonaron los azules, pero no el Ourense, que en el último suspiro del añadido igualó el encuentro con un tanto de Jelbat, que mandó el choque a la prórroga. El tiempo extra fue una aberración oviedista. Nunca tuvieron opciones de llevarse el partido y llegaron dos goles más en contra y Moldavan detuvo un penalti que hubiese hecho más sonrojante una noche negra y que nadie qué consecuencias tendrá en el futuro.

Palabras de Carrión

Al término del encuentro, Luis Carrión se mostró enfadado con la derrota y con la imagen del equipo pero aseguró que serán capaces de darla la vuelta a la situación, aunque deberán aprender de los errores que han cometido en una noche aciaga.

Puedes escuchar sus palabras en el enlace de esta noticia.