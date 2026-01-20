David Costas: “En el Oviedo estoy en mi casa, pero necesitamos ganar ya”

La derrota ante Osasuna volvió a dejar un sabor amargo en el vestuario azul. Costas explicó que el equipo compitió a buen nivel, pero volvió a marcharse sin premio. “Es una derrota jodida, porque el equipo hizo un partido más que aceptable”, señaló, apuntando además a decisiones arbitrales que, a su juicio, influyeron en el resultado.

El defensa también se refirió a la falta de contundencia tras adelantarse en el marcador. “Metimos gol y el pensamiento no tiene que ser a ver si no nos meten”, lamentó, recordando que en Pamplona el equipo encajó el empate pocos minutos después de ponerse por delante en dos ocasiones.

De cara al futuro inmediato, Costas puso el foco en el aspecto mental y en el exigente calendario. Con 13 jornadas sin ganar y la visita al Barça en el horizonte, el jugador insistió en la necesidad de competir sin complejos y pensar únicamente en sumar.