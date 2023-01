Cuesta defiende que el valor de las plantas del Calatrava supera el valor del IBI adeudado

En unas declaraciones a los medios en el propio edificio, Cuesta ha señalado que "no es un problema" el documentar ese valor para adquirir las plantas, ya que existen informes técnicos municipales que "avalan el valor del inmueble".

"Cuando damos cifras no hablamos de opiniones, sino de constataciones que se derivan del trabajo de los técnicos municipales", ha argumentado, asegurando que no tiene "la menor duda" de que el valor del inmueble es el que determinaron los técnicos.

"Tampoco tengo ninguna duda de que es una operación extraordinaria para esta ciudad", ha defendido. Para el edil de Urbanismo, "solamente desde la perspectiva de los prejuicios" se puede cuestionar esta operación por tratarse del Calatrava.

PLANES PERSONALES

Por otra parte, Cuesta se refirió a sus planes de futuro respecto a su participación en las elecciones municipales y ha indicado que "está convencido de que va a poder seguir trabajando al lado del alcalde", el 'popular Alfredo Canteli.

No obstante Cuesta, a pesar de las reiteradas preguntas de los periodistas, no ha querido aclarar si tiene o no intención de integrarse en la lista del PP.

"Mis planes son seguir trabajando. Tenemos mucho trabajo en el ayuntamiento. Yo dedico horas y horas a tratar de impulsar y sacar adelante los múltiples proyectos importantísimos para transformar ciudad. Esta es mi única ocupación y preocupación", ha dicho.

Ha indicado que su relación con Alfredo Canteli es "excelente". "Trabajo muy a gusto al lado del alcalde y estoy convencido de que vamos a seguir trabajando juntos", ha manifestado.

Preguntado el alcalde, Alfredo Canteli, por esta cuestión, ha manifestado que tiene muchas conversaciones con Cuesta, pero ninguna sobre eso. "No hablamos nunca de eso, hablaremos algún día", ha indicado.

PROCESO INTERNO

Sobre el resultado de las primarias del partido, que ha ganado con un 53% de los votos la candidatura encabezada por Patricia Guasp y Adrián Vázquez, apoyada por la hasta ahora líder, Inés Arrimadas, Ignacio Cuesta ha indicado que "ha sido un proceso muy ilustrativo para todos".

"Ha sido proceso bien gestionado, bien tramitado, y los afiliados han tenido la oportunidad de pronunciarse. Ha habido dos modelos de partido, de organización, con hondas diferencias ideológicas", ha añadido Cuesta.