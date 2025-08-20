Cuatro detenidos por sustraer cobre de gasolineras en Oviedo y Madrid

Cuatro detenidos en Oviedo y Madrid por robo de cobre en estaciones de servicio y otros negocios. Tres han sido arrestados por supuestos delitos de robo con fuerza y daños y una cuarta persona por vender el material en su chatarrería. Llegaron a robar hasta 8 toneladas de cobre ocasionando un perjuicio económico total por encima de 70.000 euros tanto por el material como por el corte de suministro eléctrico.

La forma de robar el cobre era siempre la misma: forzaban arquetas y cortar el cable. Luego se marchaban para comprobar si saltaba la alarma. Tras un tiempo de espera y comprobar que no habían sido detectado, volvían con indumentaria de empleados de una empresa y tiraban del cable.

El cobre robado en Asturias y en Madrid fue encontrado en una chatarrería de San Fernando de Henares. El valor de mercado era de 20.000 euros. La empresa carecía de libro de registro de ventas ya que no podían realizar ningún tipo de actividad por encontrarse ya sancionados.