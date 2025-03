"No quiero poner de excusa las condiciones climáticas porque no es la primera vez que las vivimos, se podía haber competido mejor y ganar. En el partido pasaron pocas cosas en las dos áreas, ellos tienen el penalti y a partir de ahí se acabó el partido. No supimos generar ocasiones y el partido se murió con el 1-0", declaró Costas.

El defensa también destacó la falta de contundencia ofensiva como uno de los problemas a corregir: "Burgos también fue un partido en el que entramos mal y luego le dimos la vuelta. Son partidos los de este 2025 en los que esa solidez no vista en la primera vuelta sí la mostramos, pero también que nosotros generamos poco y eso nos obliga a aprovechar la que tengamos".

Costas insistió en la necesidad de ser más verticales y mejorar la toma de decisiones en el último tercio del campo: "Es cosa de todos el generar poco. Hay que arriesgar más, todos, y decidir mejor en los últimos metros. Hay que ser más verticales con balón y arriesgar más. El míster incide en asociarnos mejor por dentro y tenemos jugadores para ello. Nos está faltando tomar buenas decisiones con balón tanto en los inicios de juego como en los metros finales".

A pesar de las dificultades, el central defendió la solidez defensiva del equipo, aunque reconoció que deben mejorar su capacidad de reacción: "Personalmente me gusta tener esa solidez que estamos mostrando. Me gusta ese Oviedo rocoso, en el que el portero no tiene que intervenir mucho, pero claro, también me gustaría ver ese equipo que golpeaba al rival cuando le golpeaban. No estamos teniendo la capacidad de respuesta que necesitamos durante los partidos. Este viernes es un buen día para volver a generar mucho más peligro con balón".

Sobre el próximo partido ante el Elche, Costas subrayó la importancia del duelo tanto a nivel clasificatorio como anímico: "Es normal que haya dudas en la gente tras dos derrotas seguidas, pero el vestuario confía y estamos tranquilos. Queremos hacer un buen partido el viernes, es un rival directo y lo tenemos en nuestra mano. Igual no es un partido definitivo el del viernes, pero me lo quiero tomar como una final. Marcará por lo que el equipo luchará de aquí a final de temporada. A nivel anímico es importante".

En cuanto al rival, Costas reconoció su nivel competitivo: "La clasificación y los números del Elche hablan del juego que están haciendo. No todos los equipos juegan así y también sacan puntos. Para mí jugar bien es ganar. No sé si quitarles el balón, pero el viernes es día para generar más y pisar el área del Elche".

Por último, el defensa oviedista destacó el papel de la afición y su importancia para el equipo: "La gente es clave. El año pasado se notó muchísimo, hacíamos partidos malos en la segunda vuelta y la gente después respondía de forma espectacular en el Tartiere. Nos contagiaban. Son importantísimos para nosotros. El otro día en Anduva estábamos pasando frío nosotros, que estábamos corriendo, no quiero imaginar nuestra gente".

