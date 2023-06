Concepción Saavedra espera dejar de estar al frente del Sespa “antes de recoger el acta de diputada”, en una transición “tranquila”

El 25 aniversario del Centro de Salud de Pumarín reunía esta mañana a vecinos y facultativos del barrio que se unieron a Lourdes García, concejala delegada, en funciones, de Salud Pública, y Concepción Saavedra, gerente del Servicio de Salud del Principado y próxima diputada en la Junta General, en el acto de conmemoración.

“Tenemos que felicitarnos”, comenzaba Saavedra. “ Este centro de salud significa que para hacer frente a los retos futuros que más nos preocupan, entre los que se encuentran el estado de bienestar emocional de los niños y adolescentes y la gente mayor, que a veces tienen una soledad no deseada. La atención primaria es fundamental”.

En cuanto a futuras reformas o modificaciones, tal y como asegura la gerente del SESPA, el Centro de Salud Pumarín será uno de los beneficiados, durante este año, de los 4,5 millones que el Principado ha presupuestado para dotar de equipamiento a toda la atención primaria. También van a adecuar el área administrativa del centro.

Los residentes eligen Asturias

Ante la falta de personal, denunciada por los vecinos, Saavedra insiste en que están trabajando en ello. Destaca los acuerdos llegados con la mayoría de las organizaciones sindicales, que recogen mejoras retributivas y de organización, como principal atractivo, no solo para los residentes que terminan este año su especialidad en Asturias, como para el resto de facultativos de toda España.

En este sentido, la futura diputada destaca que “el 80% de los residentes que terminaron este año su formación en Asturias se ha apuntado a la bolsa de empleo del Principado”. De ellos, el 60% tiene plaza. “El porcentaje no es mayor, destaca, porque no todas las especialidades tienen carencia de facultativos”.

En cuanto a la especialidad en Atención Primaria, de los 39 que terminaron este año, 36 se encuentran en la bolsa de empleo regional y, de ellos (por el momento), según comparte Saavedra, están contratados 29. Y no son más, “porque hay gente que va a firmar el contrato un poco más tarde”. Además, comparte, han conseguido contratar a nueve profesionales del resto de España, para Atención Primaria, y “también tenemos noticias que están llamando y que pueden llegar a venir”.

¿Futura consejera de Salud?

He hablado con el consejero de Salud, Pablo Fernández, para que se realice el cese antes de la toma de posesión del acta de diputado. “Va a ser una transición bastante tranquila porque el servicio de salud es un equipo excelente que seguirá haciendo el trabajo por lo tanto no va a haber ningún problema ni ninguna sensación de alarma por ese cambio”.

Dentro de esa transición también hay implícito un nuevo nombramiento para la gerencia del SESPA. En este sentido, Saavedra confiesa que no tiene favoritos para recoger su testigo “porque eso no lo tengo que decidir yo, pero hay profesionales excelentes, en Asturias que pueden ejercer ese cargo”.

Ante la pregunta de si le gustaría relegar a Pablo Fernández en la consejería de Salud; sonrisa y prudencia: “Yo si he dado el paso, ha sido porque creo firmemente en el sistema sanitario público y, por lo tanto, en su defensa y en el estado de bienestar de Asturias pero no me planteo nada más allá de la gerencia del SESPA y, (después), una diputada en la Junta General del Principado”.