Cinco detenidos por la agresión con arma blanca a un joven en el Oviedo Antiguo

Detenidos los supuestos autores de la agresión del Oviedo Antiguo del 11 de enero. Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Asturias han procedido, en el marco de la denominada “Operación Faka” a la detención de cinco individuos que presuntamente participaron en la paliza a un varón joven en la madrugada del domingo 11 de este mes. La víctima resultó herida de gravedad por arma blanca, lo que motivó el inicio de una exhaustiva investigación para localizar a los responsables.

Las detenciones se llevaron a cabo el día 19 de enero tras una minuciosa labor policial iniciada a raíz de la primera declaración de la víctima, quien logró reconocer a dos de sus agresores. A partir de este testimonio, los agentes pudieron investigar el entorno de los sospechosos y, con el apoyo fundamental de las imágenes captadas por las cámaras de video vigilancia instaladas en la zona de los hechos, procedieron a la plena identificación de todo el grupo y a determinar con precisión el grado de participación de cada uno de los implicados.

Una vez localizados, la Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de los domicilios y lugares frecuentados por los sospechosos, logrando detener inicialmente a los dos individuos con mayor responsabilidad en el ataque y procediendo posteriormente al arresto del resto de los participantes.

Durante la operación, se efectuó un registro en la vivienda de los dos autores principales donde los agentes lograron localizar varios vestigios incriminatorios relacionados con la agresión. En cuanto a la situación judicial de los detenidos, uno de ellos, al ser menor de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores del TSJA en la mañana del mismo día 19 de enero. Los otros cuatro arrestados pasaron a disposición judicial en la mañana del día 20, decretándose el ingreso en prisión para dos de los autores. No obstante, la Policía Nacional continúa con las labores de investigación al objeto de determinar la posible participación de más individuos en la agresión y dar por cerrada definitivamente la operación.