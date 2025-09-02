Cierre de mercado sin cambios

Toda la expectación levantada en el último día del mercado de fichajes se quedó en nada para el Real Oviedo. El club vivió la última jornada pendiente de do nombres -Etta Eyong y Simon Banza- pero ninguna de las dos opciones pudo cristalizar y Veljko Paunovic se queda con los 25 jugadores que tenia inscritos al inicio de la jornada.

Etta Eyong fue una aspiración de la dirección deportiva del club azul durante todo el verano. El delantero camerunés estuvo bajo la lupa toda la pretemporada y su actuación en el ‘Garra Fest’ terminó de convencer de lo oportuno de apostar por él. Las conversaciones con el Villareal comenzaron, pero no fue posible alcanzar un acuerdo. En los primeros días del verano la operación apuntaba al pago de 1,5 millones de euros por el 50% de sus derechos y el Levante terminó pagando 3 y además el conjunto amarillo se guarda la opción de recuperarlo en unas condiciones económicas muy favorables al término de la temporada. El Oviedo no aceptaba algunos de esos matices y además, los agentes del jugador hicieron fuerza a favor del Levante y dejaron atrás a los azules, al igual que al Betis o al Stuttgart.

Simon Banza entró en escena en la recta final del mercado. El delantero nacido en Francia y con pasaporte congolés es propiedad del Braga y el conjunto luso puso unas condiciones muy duras. Llegaba de jugar cedido en el Trabznospor con el que anotó 19 goles en 31 partidos. Los turcos pagaron dos millones por su cesión y tenían una opción de compra por 25 millones de euros. Al Oviedo, los lusos les pidieron un millón por el préstamo y una obligación de compra de 9 millones en caso de permanencia. Jesús Martínez desechó la operación y los azules se vieron sin delantero.

Los ofrecimientos en las oficinas fueron muchísimos, pero ninguno cumplía con lo que buscaban los oviedistas que prefirieron guardar el remanente del tope salarial para esperar a ver las necesidades del equipo en el próximo mercado de invierno.

Tampoco hubo salidas. Brandon Domingues lleva varias semanas en la rampa de salida, pero el hecho de que no llegase nadie hizo que el jugador prefiriese seguir en la capital asturiana, salvo que aparezca una oportunidad en alguno de los mercados que siguen abiertos todavía. Oier Luengo nunca tuvo intención de salir y se mantiene como componente de la plantilla.

El gran sobresalto llegó cuando un equipo de la Primera División francesa presentó una propuesta de seis millones de euros para hacerse con el fichaje de Haissem Hassan, que fue descartada al considerar el club al futbolista francio-egipcio una pieza clave en los planes deportivos de la entidad.

El que sí cambió de equipo fue Alemao que regresa a España para jugar en Primera División con el Rayo Vallecano.