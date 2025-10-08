Chaira: “El parón nos viene bien para reflexionar y mejorar”

En su primera reflexión fue sincero: “Estamos jodidos con este inicio de temporada, pero creo que el parón nos irá bien para reflexionar y trabajar las cosas que tenemos que mejorar. El resultado del otro día fue algo injusto, pero esto es fútbol y ellos aprovecharon lo suyo y nosotros no”.

El extremo explicó cómo el equipo ha pasado de aspirar a la parte alta en Segunda a luchar por evitar la zona baja: “No es que subas pensando que vas a estar abajo, pero sí piensas que arriba seguramente no estés. Podría ser, pero sería muy difícil. Ha sido un comienzo difícil en cuanto a rivales y ahora tiene que ser nuestro momento, hay que aprovecharlo”.

La derrota frente al Levante aún escuece en la plantilla: “El Levante es un rival directo y era un partido que, si lo hubieses ganado, todo se vería de otra manera. La contundencia en las áreas es muy importante y no lo estamos siendo ni en la nuestra ni en la rival. Es el gran punto de mejora que tenemos”.

Mirando al futuro, Chaira apunta al próximo compromiso como una oportunidad para despegar: “El Espanyol es un rival directo, así que no sacas los tres puntos tendrás un peor sabor de boca todavía. Creo que no lo tenemos que mirar como una revancha, solo hay que mentalizarse en lo nuestro y en ganar”.

En el plano personal, el jugador se muestra satisfecho por su evolución tras haberse perdido algunos partidos por problemas físicos: “Después de la lesión me estoy encontrando cada vez mejor y ahora solo falta mejorar estadísticas a nivel individual. Estoy echando en falta aportar con goles, pero creo que cuando llegue el primero llegará el resto. Lo importante es abrir la lata”.

Por último, Chaira también habló de su sueño internacional: “La selección de Marruecos es una ilusión que tengo ahí, pero sé que ahora mismo está difícil y hay mucha competencia. Algún día sí me gustaría ir”.