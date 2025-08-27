Chaira: “Hay que ser eficaz en las dos áreas”

“No poder sacar puntos en estos dos partidos es duro, pero estamos confiados en que en este tercer partido sí podremos hacerlo. De ahí, para arriba. Contra rivales directos hay que sacar los máximos puntos posibles y creo que podemos hacerlo”, afirmó Chaira, convencido de que el Oviedo podrá reaccionar.

Sobre la diferencia con la categoría de plata, el jugador fue sincero: “¿Diferencias con Segunda? El ritmo y el juego, todo va más rápido. Hay que ser eficaz en las dos áreas. Ahora nos falta gol, pero creo que todavía no es para preocuparse. Lo importante es no perder el enfoque como equipo y creo que el equipo va a responder”.

El último partido frente al Real Madrid dejó varias lecciones. “Ya lo vimos contra el Madrid, cualquier error te perjudica. En Primera no se perdona. En el primer tiempo estuvimos algo más encerrados, pero después presionamos más arriba y lo necesitábamos. Fuimos a por el partido y se vio que llegamos más y que pusimos en más aprietos al rival”.

Chaira destacó especialmente la reacción oviedista en la segunda parte: “La segunda parte contra el Madrid demostramos que podemos competir contra cualquiera. Hay que centrarse en hacer daño cuando llegamos al área rival. La eficacia en el área es lo que nos falta, cuando llegar, creer en que podemos meter gol”.

El atacante reconoció que el respeto inicial al rival pudo condicionar al equipo: “No sé si tuvimos miedo, pero sí mucho respeto al rival. En la segunda parte ante el Madrid se vio más lo que es el Oviedo, creo que si jugamos así podemos sacar muchos puntos ante cualquiera. El ambiente del domingo fue espectacular. Llevo un año aquí y la afición siempre ha estado ahí, eso es de agradecer”.

Sobre la ocasión que dispuso en el arranque del encuentro, Chaira fue autocrítico: “Dudé en si meter la pierna o la cabeza y sí, después pensé mucho en ese segundo. Podía haber metido a los diez segundos, hubiese sido un puñetazo sobre la mesa. Al final no pudo ser”.

El próximo rival, la Real Sociedad, es visto por Chaira como una oportunidad para reaccionar: “La Real Sociedad es un equipo al que podemos hacer daño. Hay que ir a por el partido desde el principio, tenemos que sumar los tres puntos”.

En cuanto al mercado de fichajes, el jugador transmitió tranquilidad: “Los nuevos fichajes se están adaptando bien, todos estamos en ese proceso. Vienen a ayudarnos. No me afecta mucho el final del mercado, yo estoy tranquilo con mi situación y no me incumbe. Al final, el que venga lo hará para ayudar y el que salga lo hará porque es lo mejor para él”.