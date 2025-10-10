Carrión: “Quiero centrarme en que el equipo gane”

Luis Carrión ya está al frente del Oviedo y las críticas que se oyen no quiere que le pasen factura: “No voy a pelearme en controlar el relato de mi salida, quiero centrarme en que el equipo gane”. Su idea siempre fue volver: “Desprecié opciones en verano pensando en que el Oviedo podría volver a llamarme”.

Cuando se le pregunta por los motivos de ese deseo los tiene claros: “Fue muy especial lo que sentí en Oviedo y quiero volver a sentir eso”. Incluso contra las críticas que hay: “No me van a doler porque estoy emocionado de estar aquí. Cuando comencé a entrenar cometí muchos errores de todo tipo y rápido me di cuenta de que si te echabas en cara las cosas puede ser perjudicial”.

Hay muchos ataques hacia él y eso lo puede llegar a eso: “El relato no lo he podido controlar este último año y medio y casi no hablé porque creo que en ese momento no era bueno”. En todo lo contado hay matices: “Hay cosas que son verdad y otras que no. Del Oviedo no hay que irse, estoy enamorado de esta ciudad. Conocí el Tartiere antiguo y cuando vine como entrenador sentí algo especial. El fútbol nos convierte muchas veces en personas frías, te sientes mercancía y tu personalidad cambia. Creo que cuando me marché fui muy frío, por mucho que fuese Primera División”. Esa sensación la tiene hoy más clara porque: “Este es un club muy especial y me sentí así, y fui muy frío en mi decisión. Las cosas también pasan por algo y después de eso el Oviedo subió y yo lo celebré. Esta ciudad es increíble y la disfruto, ahora tengo la oportunidad de que hayan vuelto a confiar en mí. Entiendo que haya gente que se sintiese dolida y entiendo que haya críticas”.

