Carrión: "Queremos disfrutar y que eso nos ayude a ganar"

Carrión destacó la relevancia del encuentro en Montilivi: "Es un partido clave para nosotros, en el que trataremos de disfrutar y eso nos ayude a ganar el partido. Si ganamos no habrá acabado la liga, pero sí sería un buen golpe de efecto". Sobre el rival, reconoció la dificultad del reto: "El Girona es un gran equipo, llevan mucho tiempo trabajando juntos entrenador y jugadores. Creo que tendremos nuestras opciones y queremos hacerles daño".

El preparador oviedista hizo autocrítica tras la derrota ante el Espanyol, señalando aspectos concretos a mejorar: "Tuvimos buenas situaciones de salida de balón, pero no arriesgamos después, ni finalizamos esas buenas acciones en los últimos metros. Fallamos ahí. Luego situaciones de vigilancia cuando teníamos el balón las hicimos regular, en eso trabajamos por semana".

También se refirió al estado anímico del vestuario: "Me sorprendió mucho el primer día tras la derrota ver alguna situación anímica. Esto es muy largo y hay que ser fuertes". Y añadió: "Hay que tratar de ser un equipo alegre en todos los sentidos y creo que estamos mejorando en eso, capaces de hacer buenas cosas de forma continua".

Las áreas, uno de los puntos débiles del equipo, siguen preocupando al técnico: "Estamos generando poco y permitiendo muchas cosas al rival. Lo importante es que te lleguen menos, al Espanyol por ejemplo le dimos demasiada ventaja en situaciones de transición y les permitimos muchos centros, siendo un equipo que hace muy bien eso".

Carrión no descarta introducir cambios en el esquema ofensivo: "En la plantilla no solo tenemos puntas, también tenemos gente de fuera que tiene que ocupar el área. No vale solo con estar abiertos y pedir que te la pasen. El otro día nos faltó que la gente de banda se sumase al área. Tuvimos ocasiones, pero pocas. Es algo que podemos mejorar. La posibilidad de jugar con dos puntas está ahí".

El entrenador también valoró la aportación de los jóvenes del filial: "Tenemos una plantilla amplia, pero los jugadores del filial tenían que tener su espacio. Pablo Agudín tiene mucho potencial, Dieguito ya lo conocíamos y hay otros jugadores muy interesantes como Enzo, Coballes o los que ya estaban, como Omar o Marco Esteban. Hay que buscarles su momento".

Respecto a la reunión con los representantes del Fondo Norte, Carrión la consideró positiva: "La reunión del otro día fue buena para el Real Oviedo y estoy seguro de que cuando consigamos puntos todo el mundo valorará mucho más a los jugadores. Seguro que habrá esa comunión entre grada y plantilla que siempre hubo, aunque creo que el otro día el ambiente no fue un problema ni influyó durante el partido".