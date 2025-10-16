Carrión: “Sé que va a salir bien”

Centrado únicamente en el estreno, Carrión afirmó: “No me he parado en el ruido, me he centrado en cómo ganar al Espanyol. Estoy enfocado en que el Oviedo gane mañana, ese es mi único pensamiento. Sería muy importante”.
El catalán también se alineó con la visión ambiciosa de Jesús Martínez, propietario del Grupo Pachuca: “Estoy bastante de acuerdo en el pensamiento ambicioso, aunque siempre hay que ir partido a partido. Este club tiene potencial para crecer mucho, no me da miedo que ese pensamiento sea público”.
Sobre el ambiente en el Carlos Tartiere, el técnico espera un recibimiento masivo: “Espero un Tartiere espectacular, apoyando a su equipo a muerte. Las críticas son ley de vida, pero estoy seguro de que este viernes el Tartiere apoyará a su equipo”.
Carrión destacó la buena predisposición del grupo y su competitividad: “Estoy encantado, el grupo es mejor de lo que pensaba. Todos los jugadores tienen mucho potencial, es una plantilla bastante homogénea”.
Con respecto al estreno liguero, fue claro: “El Oviedo debe ser un equipo difícil de ganar en Primera. Sin ser fácil, creo que este equipo puede ganarle a cualquiera”.