Carrión: «Puede ser un punto de inflexión, tenemos que dejarnos todo»

"Es pronto, pero sería muy importante conseguir la victoria después de estos últimos partidos. Estamos preparados, llevamos entrenando bien y toca dejarse todo para ganar. El Tartiere tiene que seguir siendo un punto a favor", señaló Carrión, que evitó hablar de final: "Nunca me gusta hablar de finales. Si ganamos no nos van a dar ninguna copa, pero la gente dirá que estos chicos se han dejado todo, han dominado y encima han ganado".

Sobre la situación clasificatoria, el preparador oviedista fue claro: "Estamos abajo, pero no desahuciados. Mañana puede ser un punto de inflexión. Si ganamos nos acercamos al propio Mallorca y también ganamos confianza".

En cuanto a los problemas goleadores, Carrión insistió en la necesidad de ser más efectivos: "En casa llegamos mucho pero no metemos. El juego no se está reflejando en goles y trabajamos cada día para solucionarlo". Preguntado por si simplificar el juego pasa por ser más directos, fue tajante: "No veo a Santi, Hassan o Forés ganando segundas jugadas al Mallorca. Creo que teniendo el balón podemos llegar más, pero dando menos vueltas cuando pisamos campo rival".

El técnico confirmó que baraja diferentes opciones tácticas, incluido jugar con Ilyas y Hassan en bandas o incluso con tres centrales, aunque no desveló el once: "Tengo claro el plan, elijo entre hoy y mañana por la mañana. Me gusta que todos estén activos".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa íntegra de Luis Carrión.