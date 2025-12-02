Carmo: “Una victoria puede cambiarnos la temporada"

El jugador explicó que está recuperado de las molestias que sufrió el sábado: "Noté pesadez desde el principio. Preferí no arriesgar y pedí el cambio". No esconde que el equipo necesita gol, pero también señala el camino: "Tenemos que poner antes a los delanteros en opciones de marcar. Cuanto más rápido avancemos, más daño haremos".

A nivel de vestuario, ni rastro de nervios: "Estamos bien. Los compañeros con experiencia ayudan mucho a los que no han jugado tanto en Primera. No dejamos espacio para la duda".

Sobre el Mallorca, mensaje claro y directo: "En casa tenemos muchas opciones. Con nuestra gente somos más fuertes". David tiene claro que el equipo no puede perder personalidad: "Los equipos de arriba juegan sin miedo. Nosotros también debemos hacerlo".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones del futbolista portugués