REAL OVIEDO

Carmo: “Una victoria puede cambiarnos la temporada"

Mentalidad, trabajo y nada de dudas. Ese es el mensaje que David Carmo, defensa del Real Oviedo, quiso dejar antes del importante duelo del viernes, ante el Mallorca en el Carlos Tartiere

Chisco García

Oviedo |

El jugador explicó que está recuperado de las molestias que sufrió el sábado: "Noté pesadez desde el principio. Preferí no arriesgar y pedí el cambio". No esconde que el equipo necesita gol, pero también señala el camino: "Tenemos que poner antes a los delanteros en opciones de marcar. Cuanto más rápido avancemos, más daño haremos".

A nivel de vestuario, ni rastro de nervios: "Estamos bien. Los compañeros con experiencia ayudan mucho a los que no han jugado tanto en Primera. No dejamos espacio para la duda".

Sobre el Mallorca, mensaje claro y directo: "En casa tenemos muchas opciones. Con nuestra gente somos más fuertes". David tiene claro que el equipo no puede perder personalidad: "Los equipos de arriba juegan sin miedo. Nosotros también debemos hacerlo".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones del futbolista portugués

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer