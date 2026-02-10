Campeonatos de Asturias en Fuentes de Invierno

100 deportistas, llegados de las comunidades de. Cantabria, Castilla y León y Comunidad de Madrid, además de los de Asturias compitieron el sábado y domingo en la disciplina de slalom.

La tarde del sábado fue una tarde especial para los deportistas que compitieron. Los esquiadores desfilaron por las calles de Felechosa con la equipación de su club, y la bandera de este. A la conclusión del desfile tuvo lugar la entrega de premios de la competición del sábado, en el parque de Felechosa. Como colofón a una tarde cargada de emociones, una chocolatada dio un punto cálido, a una tarde fría y lluviosa.

A continuación, se detallan los resultados de las pruebas disputadas

Trofeo Ayto de Aller

U10 Femenino

1º María del Pilar Blanco Cebada CYL Club PEC

2º Lucia Gómez Montoya Cantabria SKAND

3º Catalina Ruiz Diez-Rábago Cantabria SKAND

U10 Masculino

1º Nicolas Bonman García MAD AMISTAD

2º Mate Fernández González AST Aller Esquí Club

3º Javier Pérez Peña Cantabria SKAND

5º Alejandro Mansilla Lacasa AST SCEM

U12 Femenino

1º Clara González Cobo Cantabria SKAND

2º Lucia González Ortiz MAD AMISTAD

3º Catalina Bárcena del Reguero CYL MAF

8º Julieta Rodríguez Cabero AST Camposki

U12 Masculino

1º Chema Blanco Cebada CYL PEC

2º Tomas Elousa Goñi CYL PEC

3º Mario Noguerales Serrano AST COPO

7º Eneko Matilla Duran AST COPO

Campeonatos de Asturias

U10 Femenino

1º Mateo Fernández González AST Aller Esquí Club

2º Alejandro Mansilla Lacasa AST SCEM

3º José María Álvarez AST SCEM

U12 Femenino

1º Julieta Aller González AST Camposki

U12 Masculino

1º Mateo Fernández González AST Aller Esquí Club

2º Alejandro Mansilla Lacasa AST SCEM

Domingo

Trofeo Ayuntamiento de Aller

U10 Femenino

1º Carmen Aparicio González MAD Amistad

2º Valeria Álvarez Cueto CYL MAF

3º María del Pilar Blanco Cebada CYL PEC

U10 Masculino

1º Nicolas Blanco González AST Aller Esquí Club

2º Nicolas Bonman García MAD Amistad

3º Mateo Fernández González AST Aller Esquí Club

U12 Femenino

1º Clara González Cobo Cantabria SKAND

2º Mar Coballes Prada CYL PEC

3º Martina Murillo García MAD Amistad

6º Julieta Aller González AST Camposki

U12 Masculino

1º Chema Blanco Cebada CYL PEC

2º Jaime Aguilar Pradera CYL MAF

3º Mario Noguerales Serrano MAD Amistad

8º Enzo Vidal Iglesias AST Cuitu Negro

Por último , destacar el 17º puesto y 19º puesto de Nicolas Fernández Fernández del Club Alpino Peñaubiña, en los dos slalom celebrados este pasado fin de semana, en el XXIV Trofeo Panticosa U14-U16, disputado en la estación de Panticosa. También compitieron Susana Prieto Fernández del SCEM, con un 22º puesto como mejor resultado y, Carmen Fernández Fernández del Peñaubiña