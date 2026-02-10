Campeonatos de Asturias en Fuentes de Invierno

100 deportistas, llegados de las comunidades de. Cantabria, Castilla y León y Comunidad de Madrid, además de los de Asturias compitieron el sábado y domingo en la disciplina de slalom.
La tarde del sábado fue una tarde especial para los deportistas que compitieron. Los esquiadores desfilaron por las calles de Felechosa con la equipación de su club, y la bandera de este. A la conclusión del desfile tuvo lugar la entrega de premios de la competición del sábado, en el parque de Felechosa. Como colofón a una tarde cargada de emociones, una chocolatada dio un punto cálido, a una tarde fría y lluviosa.
A continuación, se detallan los resultados de las pruebas disputadas
Trofeo Ayto de Aller
U10 Femenino
1º María del Pilar Blanco Cebada CYL Club PEC
2º Lucia Gómez Montoya Cantabria SKAND
3º Catalina Ruiz Diez-Rábago Cantabria SKAND
U10 Masculino
1º Nicolas Bonman García MAD AMISTAD
2º Mate Fernández González AST Aller Esquí Club
3º Javier Pérez Peña Cantabria SKAND
5º Alejandro Mansilla Lacasa AST SCEM
U12 Femenino
1º Clara González Cobo Cantabria SKAND
2º Lucia González Ortiz MAD AMISTAD
3º Catalina Bárcena del Reguero CYL MAF
8º Julieta Rodríguez Cabero AST Camposki
U12 Masculino
1º Chema Blanco Cebada CYL PEC
2º Tomas Elousa Goñi CYL PEC
3º Mario Noguerales Serrano AST COPO
7º Eneko Matilla Duran AST COPO
Campeonatos de Asturias
U10 Femenino
1º Mateo Fernández González AST Aller Esquí Club
2º Alejandro Mansilla Lacasa AST SCEM
3º José María Álvarez AST SCEM
U12 Femenino
1º Julieta Aller González AST Camposki
U12 Masculino
1º Mateo Fernández González AST Aller Esquí Club
2º Alejandro Mansilla Lacasa AST SCEM
Domingo
Trofeo Ayuntamiento de Aller
U10 Femenino
1º Carmen Aparicio González MAD Amistad
2º Valeria Álvarez Cueto CYL MAF
3º María del Pilar Blanco Cebada CYL PEC
U10 Masculino
1º Nicolas Blanco González AST Aller Esquí Club
2º Nicolas Bonman García MAD Amistad
3º Mateo Fernández González AST Aller Esquí Club
U12 Femenino
1º Clara González Cobo Cantabria SKAND
2º Mar Coballes Prada CYL PEC
3º Martina Murillo García MAD Amistad
6º Julieta Aller González AST Camposki
U12 Masculino
1º Chema Blanco Cebada CYL PEC
2º Jaime Aguilar Pradera CYL MAF
3º Mario Noguerales Serrano MAD Amistad
8º Enzo Vidal Iglesias AST Cuitu Negro
Por último , destacar el 17º puesto y 19º puesto de Nicolas Fernández Fernández del Club Alpino Peñaubiña, en los dos slalom celebrados este pasado fin de semana, en el XXIV Trofeo Panticosa U14-U16, disputado en la estación de Panticosa. También compitieron Susana Prieto Fernández del SCEM, con un 22º puesto como mejor resultado y, Carmen Fernández Fernández del Peñaubiña