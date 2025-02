Calleja: "Me gusta la línea que lleva el equipo"

"Cuando se hacen muchas cosas bien se intenta ir al filo para ver qué se puede criticar y también mejorar, ahí entra nuestro análisis. Queremos seguir mejorando aspectos del juego que habría que potenciar en momentos determinados. Lo llevamos haciendo toda la temporada. Hay que exigir, apretar y mirarse uno mismo, pero también fijarse en las cosas buenas. Y hay muchísimas más cosas buenas que malas", explicó el técnico azul.

En su análisis del estilo de juego, Calleja subrayó la dificultad de practicar un "fútbol total" y la importancia de la calidad en los metros finales: "Construir siempre es más difícil que destruir, es así. Nuestra propuesta siempre es tener el balón, dominar y generar ocasiones, pero la calidad en los metros finales es lo que marca las diferencias y eso es innato. Se puede trabajar, pero depende de la calidad y el acierto. Es más fácil trabajar el posicionamiento y la concentración defensiva, mecanismos para estar organizados y saber defenderse".

Sobre el rendimiento del equipo, el entrenador oviedista se mostró satisfecho: "Me gusta la línea que lleva el equipo y cada vez me siento más contento con lo que se ve en el campo. Estamos defendiendo muy bien porque estamos haciendo ataques posicionales muy buenos. Estamos teniendo el balón, atacamos de forma organizada y de esa forma estamos más preparados para defender, por eso casi no nos hacen ocasiones. Además, en los dos últimos partidos hemos generado suficiente para marcar más de un gol".

Respecto a los próximos rivales, Calleja reconoció los diferentes retos que se presentan: "Buscamos ser protagonistas y tener el balón, aunque haya rivales que muchas veces te lo quitan y saben hacerte daño. La idea es que pase lo menos posible y estar preparados para todo. Luego llegarán equipos totalmente diferentes como el Dépor o el Elche y nuestra idea será gestionar bien esos momentos para hacer daño. El día del Elche allí, por ejemplo, nos quitaron el balón y nos metieron cuatro. No es cuestión de tenerlo, es tenerlo por algo y para hacer daño al rival".

Calleja también destacó el crecimiento del equipo en la temporada y su confianza en alcanzar los objetivos: "Noto que el equipo cada vez es más consciente de lo que está haciendo y de las posibilidades reales que hay de conseguir el objetivo. No hay cosa que me tranquilice más que eso, que el equipo crea que se puede hacer un año muy bonito".

En cuanto al próximo duelo contra el Burgos, el entrenador oviedista advirtió sobre la dificultad del rival: "El Burgos es un equipo muy compacto. Es difícil generarle ocasiones y marcarle goles, es difícil estar atacando constantemente contra ellos. Tienen un trabajo defensivo muy bueno, en el que juntan las líneas y son disciplinados, eso se lo ha inculcado Ramis desde el primer día. Después tienen varios jugadores de ataque que con poco te hacen daño. Vamos mentalizados de que será un partido complicado. Vienen de dos victorias seguidas y su momento de confianza será grande".

Por último, Calleja valoró el papel de Borja Sánchez en el Burgos, un jugador que pertenece al Real Oviedo: "Borja ya jugó en la ida. Es un futbolista con mucho talento y calidad, que cuando está en su pico de forma y se encuentra bien es desequilibrante y capaz de marcar diferencias. No está teniendo continuidad y no ha cogido ese rol de ser titular todos los partidos, pero siempre es peligroso. Cuando nos enfrentamos a jugadores que pertenecen al club me da miedo porque muchas veces se te vuelve en contra".

