Calleja: “No se está terminando de disfrutar la temporada”

Javi Calleja volvió a alzar la voz para reivindicar los méritos de su equipo en la presente temporada: “No se está terminando de disfrutar la temporada. El Oviedo llevaba mucho tiempo sin jugar un playoff, por ejemplo, y cuando se consigue la gente lo disfruta y lo valora, pero después el listón se queda ahí y no se quiere bajar de ahí. Se olvidan cosas que se habían vivido antes y ya parece que es una obligación constante estar arriba y que es fácil conseguirlo. No se termina de disfrutar del camino. Lo del año pasado fue una pasada en el club y en la ciudad, muchísima ilusión. Este año llevamos muchas jornadas en playoff, también pisamos ascenso directo, y el verte ahí hace que tengas miedo a perderlo y no conseguirlo. Quedan 48 puntos, más de los que llevamos en el casillero, queda muchísima temporada y hay que valorar lo que se está haciendo. Esto es muy difícil y estamos haciendo una gran temporada y, además, creo que lo mejor está por venir”.

El técnico confirmó el estado de la plantilla: "Seoane y Hassan están bien, ya son uno más en todo. Fede ha empezado a hacer cosas con el grupo, pero para el domingo no llega. Lemos lo mismo. Y luego está Santi (Cazorla), que tenemos que darle más tiempo para que esté al 100%," explicó Calleja, quien también destacó la importancia de Ilyas Chaira, un jugador que se perdió un partido por acumulación de tarjetas. "Es un jugador muy importante, el rendimiento que ha dado es de lo mejor del equipo," añadió.

Calleja también se refirió a la situación de Cazorla, quien ha estado trabajando en su recuperación. "Todos estamos deseando que Cazorla pueda empezar a entrenar al 100% y, sobre todo, a jugar al 100%. Hemos decidido que vaya reservándose en tema de cargas y pueda llegar bien a la parte importante de la temporada," comentó el entrenador, subrayando que no se arrepienten de los minutos que Cazorla jugó en el último partido.

En cuanto al rendimiento del equipo, Calleja reflexionó sobre la necesidad de mejorar en los partidos contra rivales que se encierran. "Hay que buscar soluciones para que en los metros finales tengamos más efectividad," dijo, anticipando un partido complicado contra el Albacete, un equipo que no renunciará al balón.

Finalmente, Calleja se mostró satisfecho con los fichajes de invierno, destacando su rápida adaptación al equipo. "Estoy contentísimo con los fichajes de invierno, porque desde el primer día están rindiendo como si llevasen toda la temporada con nosotros," concluyó.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones de Javi Calleja.