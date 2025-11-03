En busca de un triunfo balsámico

La 11ª jornada de Liga en Primera División se cierra esta noche en el Carlos Tartiere donde el Real Oviedo recibe a Osasuna, en un duelo que puede permitir a los de Luis Carrión abandonar la zona de descenso y dar caza a los navarros. El técnico catalán citó a 23 jugadores, faltarán los lesionados Santi Cazorla, Ovie Ejaria y Josip Brekalo y repite convocatoria el juvenil Pablo Agudín.

Será el de esta noche un duelo de reencuentros. Nacho Vidal se ve las caras con un equipo que marcó su carrera y Abel Bretones regresa al estadio que le abrió las puertas de Primera División. Lucas Torró también recordará aquella campaña a las órdenes de Fernando Hierro y vistiendo de azul.

Carrión podría repetir con el mismo once que empató en Girona, lo que mantendría a Salomón Rondón y Fede Viñas en el equipo inicial, aunque la posibilidad de que Hassan entre en la banda derecha tampoco puede ser descartada.

En la previa del choque, Carrión habló de la necesidad de conseguir un triunfo que ayudaría a resolver una parte de los problemas del equipo y asumió el mal papel firmado por los azules en la Copa y que ello fue por errores propios.