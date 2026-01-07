REAL OVIEDO

Brekalo: “Tenemos otro impulso con el nuevo entrenador”

Josip Brekalo analizó el momento que atraviesa el Real Oviedo y el impacto que ha tenido la llegada de Almada al banquillo azul. El atacante croata se mostró optimista con la nueva etapa y subrayó el cambio de mentalidad del equipo.

Chisco García

Oviedo |

“Estamos bien, tenemos otro impulso con el nuevo entrenador. Me gusta porque quiere jugar más agresivo y más cerca de la portería rival”, afirmó Brekalo, destacando una idea de juego más ambiciosa y ofensiva.

A nivel individual y colectivo, el jugador reconoció que aún queda margen de mejora, pero confía en que los resultados llegarán: “Necesito más partidos para alcanzar mi mejor nivel, al equipo le pasa lo mismo. Falta suerte y tener más confianza. Nuestro gran problema son los goles, solo llevamos 8 y cuando no marcas es imposible ganar”, explicó con sinceridad.

Pese a la falta de acierto, Brekalo valoró positivamente el trabajo del equipo sin balón. “Esas ocasiones creadas son producto de la mejor presión del equipo. Si seguimos así seguro que marcaremos goles”, añadió, mostrando confianza en la evolución del grupo.

De cara al próximo compromiso liguero ante el Betis, el croata incidió en los conceptos que más está reforzando el nuevo técnico. “El míster insiste mucho en la presión y en ganar duelos para ir hacia adelante. Si robamos cerca del área rival será más fácil defender, porque habrá menos distancia que recorrer”, señaló.

Sobre el rival, Brekalo no ocultó la dificultad del encuentro, pero dejó claro el objetivo del Oviedo en el Carlos Tartiere. “El Betis es un gran equipo, con mucha calidad, pero en nuestra casa tenemos que buscar la victoria”, concluyó.

