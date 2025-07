Brandon: “Siempre soñé con jugar en España”

“Estoy muy a gusto aquí, los primeros días han sido muy buenos y el grupo me ha acogido muy bien”, señaló Domingues, que reconoció haber seguido la trayectoria del club. “Conocía Oviedo porque es un histórico del fútbol español, aunque llevase muchos años sin tocar Primera. Cuando me llamó el club no tuve dudas, y cuando fui al Tartiere me impresionó mucho. Tuve claro que quería jugar aquí”.

Domingues, de perfil ofensivo, afirmó estar cumpliendo un sueño al aterrizar en el fútbol español, una liga que admira desde hace tiempo: “Me gusta todo del fútbol español y siempre soñé con jugar aquí. Es una de las mejores ligas del mundo y tengo ganas de enfrentarme a los mejores”.

Preguntado por sus características sobre el césped, el centrocampista se definió como un jugador vertical y creativo: “Soy un jugador de uno contra uno, me gusta encarar y hacer daño. Me gusta el juego vertical y en España me tendré que adaptar porque hay mucho juego de posesión, pero creo que puedo darle mi toque al equipo. También me gusta dar espectáculo para levantar a la grada y darle ese toque de magia y desequilibrio”.

En cuanto a su adaptación al estilo de juego y al nivel de la plantilla, el francés se mostró optimista: “El juego es diferente, pero veo cosas muy buenas. Creo que hay equipo para disfrutar. Noto el ritmo y la calidad de los compañeros. Habrá mucha competencia y hay que subir el nivel para poder jugar, pero eso siempre está bien. Permite que cada futbolista aumente su nivel”.

Suárez confirma el interés en Moldovan e Ilic

En el mismo acto, el director deportivo del club, Roberto Suárez, se refirió a la situación de dos operaciones avanzadas: la llegada del guardameta moldavo Horațiu Moldovan, cedido por el Atlético de Madrid, y el fichaje del centrocampista serbio Luka Ilic. “Estamos en los últimos pasos de la operación. Creemos que encaja dentro de lo que buscábamos en la portería, es un jugador contrastado e internacional. Que venga gente con hambre y ganas es interesante para generar competencia interna”, señaló Suárez sobre Moldovan.

En cuanto a Ilic, que actualmente milita en un club que disputa competición europea, el Estrella Roja, Suárez explicó que el club trabaja desde hace semanas en cerrar su incorporación: “Creemos que lo de Ilic está en fase final. Llevamos tiempo con ello. Creemos que puede ser un futbolista importante y son operaciones complicadas porque juegan competición europea. El míster lo conoce bien y le tiene fe”.

