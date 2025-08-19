Bailly: «No ha sido difícil elegir, quiero dar lo máximo»

Eric Bailly arrancó explicando cómo tomó la decisión: “No ha sido difícil elegir Oviedo. Lo más importante para un futbolista es que el entrenador muestre interés y, después de nuestra conversación, el proyecto me gustó. Tuve una charla con Paunovic, me gustó lo que escuché y aquí estoy”.

Bailly estuvo presente en la Cerámica viendo el debut liguero: “Me gustó lo que vi, aunque después de la expulsión todo es mucho más complicado. Creo que este equipo está preparado y lo más importante ahora es el partido del domingo».

El marfileño se mostró optimista respecto a su forma: "Me siento bien. Llevo entrenando solo un tiempo y estoy bien físicamente, pero necesito trabajar con el grupo y ver cómo estoy. Tenemos un partido muy importante y quiero ayudar al equipo. ¿Jugar ante el Madrid? Esta tarde seguramente empiece a entrenar, pero más allá no lo puedo gestionar. Si el entrenador me ve preparado, ahí estaré. Lo importante es que hay muchos partidos por delante".

Consciente de las dificultades que ha atravesado en los últimos años, Bailly subrayó su objetivo personal: "Rendir y estar bien es un objetivo mío, eso lo primero. Las lesiones han estado ahí, pero en los últimos años he podido jugar partidos en España y ahora busco continuidad. Tengo muchas ganas de volver a ser importante, por mí y por el equipo al que llego".

El exjugador del Villarreal, Manchester United y Besiktas incidió en la importancia del ambiente dentro del vestuario: "Creo que puedo aportar la experiencia que tengo, tanto en el campo como fuera. Me gusta estar en un vestuario unido, que sea como una familia. Conozco jugadores que tienen esta mentalidad, como Santi Cazorla. A Hassan y Forés también los conozco y ellos me conocen. Quiero ser importante, pero más aún fuera del campo".

En cuanto al inminente duelo ante el Real Madrid, Bailly fue claro: "Cada jugador prepara estos partidos de forma diferente. El equipo es consciente de lo complicado que será, pero jugamos en casa y sé que nuestra afición está preparada. Serán muy importantes".

Lleida analiza el mercado

El director general del Real Oviedo, Agustín Lleida, repasó la actualidad del mercado de fichajes azul en la presentación de Eric Bailly. El dirigente explicó que el club sigue trabajando en más refuerzos. Sobre el centrocampista belga Leander Dendoncker señaló: “Estamos tratando de cerrar algunos temas del contrato. No está todavía cerrado, pero estamos en ello. Esperemos hacerlo pronto y anunciarlo, sería muy importante para nosotros. Nos puede ayudar en varias posiciones, tiene mucha experiencia tanto en clubes como en selecciones. Va a ser importante, estamos seguros”.

Lleida defendió la estrategia del club en este verano: “Estamos tranquilos, el mercado para nosotros es así porque seguramente no seamos primera opción de muchos jugadores, pero eso puede cambiar en la última semana. La semana pasada no teníamos la opción de Eric y Dendoncker y ahora seguramente los tengamos a los dos”.

El directivo explicó cómo se han ido cerrando operaciones: “Cerramos rápido las opciones más sencillas, por así decirlo. Reina estaba libre, Forés era una cesión más sencilla. Son jugadores de otro perfil. Después, si queríamos jugadores que nos diesen un salto, había que tener paciencia. No somos una prioridad a 15 de julio, no podemos competir con casi todos los países, es así, el que se quiera engañar lo puede hacer. Hemos tenido paciencia, no nos hemos puesto nerviosos y hemos esperado oportunidades como las de Eric para reforzar la plantilla”.

El Oviedo no ha terminado de moverse en el mercado. “Estamos pendientes de cualquier situación para reforzar la plantilla, tendrán que llegar todavía tres o cuatro jugadores y paralelamente habrá salidas también”, adelantó Lleida. En cuanto a las posiciones a reforzar, fue claro: “¿Un central más? Si encontramos algo que nos mejore, vamos a ir a por ello. Dependerá del mercado y de las opciones que manejemos. Esperemos que en los próximos días podamos cerrar algo. Tenemos tres jugadores vistos para el lateral izquierdo y dependiendo de lo que decidan esos clubes veremos qué puede salir. Hemos hecho una oferta de un pago por cesión, otro que está decidiendo y otro que puede quedar libre. Un extremo derecho, un punta u otro central son también otras demarcaciones que estamos mirando”.