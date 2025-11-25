Asturias brilla en la Copa de España de Mushing

Cabe destacar el alto nivel de la competición, donde los deportistas asturianos obtuvieron una brillante actuación y regresaron a casa con tres medallas de plata, seis medallas de bronce y numerosos puestos destacados en diferentes disciplinas.

Las medallas de plata fueron para Valeria Cordero Señas (Celtastur) en la disciplina scooter 1 perro U17, Adrián González Menéndez (CAP Mushing) en la disciplina canicross 1 perro senior hombre, y para Cristina Fernández Pérez (Celtastur), en la disciplina canicross 1 perro mujer senior.

Los deportistas asturianos que se subieron al tercer cajón fueron:

Sergio Escribano Guerra ( Celtastur ), en la disciplina scooter Absoluta 1 perro hombre.

Valeria Cordero Señas ( Celtastur ), en la disciplina canicross 1 perro mujer U17.

Eduardo Cruz Gómez (CAP Mushing ) , en la disciplina canicross 1 perro senior hombre.

Carlos Miguel Lobato Verde ( Celtastur ), en la disciplina bikejoring 1 perro hombre máster.

Elena Fernández Arboleda ( Celtastur ), en la disciplina canicross 1 perro mujer senior.

María Paula Matesanz Agüeros ( Celtastur ), en la disciplina canicross 1 perro mujer senior.

Esta suma de podios confirma el excelente momento del mushing asturiano, y refuerza la preparación de ambos equipos de cara al Campeonato de España de Ólvega, que se disputará los días 6 y 7 de diciembre