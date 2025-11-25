DEPORTES DE INVIERNO

Asturias brilla en la Copa de España de Mushing

El pasado fin de semana se disputó en Buñuel, localidad navarra en la Ribera Tudelana del Ebro, la primera prueba de la Copa de España de Mushing-II Tierras de Buñuel. La prueba contó con la participación de 230 deportistas llegados de toda España, de los cuales 24 fueron asturianos, clubes Celtastur y CAP Mushing.

Chisco García

Oviedo |

22-11-2025 Un participante en la Copa de España de Mushing celebrada en Buñuel | fdipa

Cabe destacar el alto nivel de la competición, donde los deportistas asturianos obtuvieron una brillante actuación y regresaron a casa con tres medallas de plata, seis medallas de bronce y numerosos puestos destacados en diferentes disciplinas.

Las medallas de plata fueron para Valeria Cordero Señas (Celtastur) en la disciplina scooter 1 perro U17, Adrián González Menéndez (CAP Mushing) en la disciplina canicross 1 perro senior hombre, y para Cristina Fernández Pérez (Celtastur), en la disciplina canicross 1 perro mujer senior.

Los deportistas asturianos que se subieron al tercer cajón fueron:

Sergio Escribano Guerra ( Celtastur ), en la disciplina scooter Absoluta 1 perro hombre.

Valeria Cordero Señas ( Celtastur ), en la disciplina canicross 1 perro mujer U17.

Eduardo Cruz Gómez (CAP Mushing ) , en la disciplina canicross 1 perro senior hombre.

Carlos Miguel Lobato Verde ( Celtastur ), en la disciplina bikejoring 1 perro hombre máster.

Elena Fernández Arboleda ( Celtastur ), en la disciplina canicross 1 perro mujer senior.

María Paula Matesanz Agüeros ( Celtastur ), en la disciplina canicross 1 perro mujer senior.

Esta suma de podios confirma el excelente momento del mushing asturiano, y refuerza la preparación de ambos equipos de cara al Campeonato de España de Ólvega, que se disputará los días 6 y 7 de diciembre

