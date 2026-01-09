POLIDPEORTIVO

Así viene el fin de semana

En nuestra agenda deportiva del fin de semana repasamos todas las principales citas de los equipo de Asturias en sus diferentes modalidades deportivas.

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

REAL OVIEDO

BETIS

SÁB. 14.00

SEGUNDA DIVISIÓN

CÁDIZ

SPORTING

HOY 20.30

PRIMERA RFEF

AVILÉS

PONTEVEDRA

SÁB. 18.30

SEGUNDA RFEF

VETUSTA

SÁMANO

DOM. 12.00

LEALTAD

SARRIANA

DOM. 16.00

LANGREO

MARINO

DOM. 17.00

TERCERA RFEF

SPORTING ATLÉTICO

LENENSE

DOM. 11.30

COLUNGA

GIJON INDUSTRIAL

DOM. 12.00

TITÁNICO

COVADONGA

DOM. 12.00

LLANES

SAN MARTÍN

DOM. 12.00

CEARES

SIERO

DOM. 12.00

LLANERA

AVILÉS STADIUM

DOM. 12.30

MOSCONIA

NAVARRO

DOM. 17.00

L’ENTREGU

PRAVIANO

DOM. 17.00

CAUDAL

TUILLA

DOM. 17.30

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

AROSA

REAL OVIEDO

SÁB. 16.00

RACING

TSK ROCES

SÁB. 16.00

SPORTING

BANSANDER

DOM. 15.45

BALONCESTO

1ª FEB

GUIPUZCOA

ALIMERKA OVIEDO

DOM. 18.00

2ª FEB

CÍRCULO GIJÓN

INSOLAC CAJA 87

SÁB. 20.00

3ª FEB

UNIVERSIDAD OVIEDO

NAVIA LA MAGALLA

SÁB. 19.00

LIGA FEMENINA 2

MATARÓ

ADBA SANFER ARTCHIVO

SÁB. 20.30

SIROKO GIJÓN BASKETBALL

ARXIL

DOM. 12.30

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATAC

MISLATA

SÁB. 20.00

PLATA FEMENINA

RODAVIGO

BALONMANO GIJÓN

SÁB. 19.00

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUM

GRUPO

SÁB. 17.00

LAFUENTE PEREDA

HORIZONTE ATLÉTICA

DOM. 12.30

RECOLETAS

AUTOCENTER PRINCIPADO

DOM. 13.30

HOCKEY

COPA DE EUROPA

TELECABLE

TRISSINO

SÁB 19.15

OK PLATA FEMENINA

PATINALON

RAXOI

SAB. 16.30

ALCORCÓN

OVIEDO ROLLER

SÁB. 19.30

OK LIGA BRONCES NORTE

TELECABLE

URDANETA

SÁB. 16.30

PATINALÓN

SANTUTXU

SÁB. 19.00

ÓRDENES

OVIEDO ROLLER

DOM. 19.30

OVIEDO BOOLING

MIERES

DOM. 20.00

BADMINTON

SAN FERNANDO

OVIEDO

SÁB. 17.30

ASTURES

LA ORDEN

SÁB. 17.00

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE

PASEK BELENOS

GERNIKA

SÁB. 17.00

DIVISIÓN DE HONOR B

GAZTEDI

REAL OVIEDO

SÁB. 16.30

VOLEIBOL

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

BURGOS

CV OVIEDO

SÁB. 16.00

GRUPO

CHAMARTÍN

SÁB. 17.00

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

TEIS

LOS CAMPOS

SÁB. 19.15

CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

SANTA CRUZ CUESTA PIEDRA

SÁB. 18.00

EKIALDE

CV OVIEDO

DOM. 12.00

