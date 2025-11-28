POLIDEPORTIVO

Así viene el fin de semana

Con nuestra agenda deportiva del fin de semana repasamos las principales citas de los equipos de Asturias en los principales deportes.

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

ATLÉTICO DE MADRID

REAL OVIEDO

SÁB. 21.00

SEGUNDA DIVISIÓN

SPORTING

ANDORRA

HOY 20.30

PRIMERA RFEF

AVILÉS

CELTA FORTUNA

DOM. 18.15

SEGUNDA RFEF

LEALTAD

OURENSE

SÁB. 16.00

NUMANCIA

LANGREO

SÁB. 18.00

BERGANTIÑOS

VETUSTA

DOM. 17

MARINO

ÁVILA

DOM. 17.00

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

DEPORTIVO

SPORTING

SÁB. 16.00

TSK ROCES

FERROL

SÁB. 16.30

REAL OVIEDO

CELTA

DOM. 12.00

BALONCESTO

3ª FEB

NAVIA LA MAGALLA

PERFUMERÍAS AVENIDA

SÁB. 19.00

UNIVERSIDAD OVIEDO

SOL GALEGO BOSCO

SÁB. 19.00

LIGA FEMENINA 2

ADBA SANFER ARTCHIVO

LLEIDA

SÁB. 20.00

SIROKO GIJÓN BASKET

BARAKALDO

DÍA 8-12

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

CLEBA

LOBAS GLOBAL ATAC

SÁB. 20.15

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

CONFÍA BASE OVIEDO

MÁLAGA

SÁB. 18.30

PLATA FEMENINA

BALONMANO GIJÓN

SANSE

SÁB. 19.30

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUN GIJÓN

CAMARGO

SÁB. 17.00

HORIZONTE ATLÉTICA

CAJA RURAL ZAMORA

SÁB. 18.00

AUTOCENTER PRINCIPADO

UNIVERSIDAD DE LEÓN

SÁB. 19.00

LAFUENTE PEREDA

GRUPO

DOM. 12.30

HOCKEY

COPA DE EUROPA

CERDANYOLA

TELECABLE

OK PLATA FEMENINA

PATINALON

OVIEDO ROLLER

SÁB. 16.30

OK LIGA BRONCES NORTE

PATINALÓN

BOOLING

SÁB. 19.00

MIERES

TELCABLE

SÁB. 20.00

LICEO

OVIEDO ROLLER

DOM. 12.30

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

LA ÚNICA

REAL OVIEDO

DOM. 11.30

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

MADRID

GRUPO

DOM. 12.45

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

GALDAKANO

DOM. 12.00

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

GRUPO

CV OVIEDO

SÁB. 17.00

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CURTIDORA UNIVERSIDAD

AULE

SÁB. 18.00

CONFORGAL XUVENIL TEIS

CV OVIEDO

SÁB. 19.15

GETXO

LOS CAMPOS

DOM. 11.30

