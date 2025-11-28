Así viene el fin de semana

PRIMERA DIVISIÓN
ATLÉTICO DE MADRID
REAL OVIEDO
SÁB. 21.00
SEGUNDA DIVISIÓN
SPORTING
ANDORRA
HOY 20.30
PRIMERA RFEF
AVILÉS
CELTA FORTUNA
DOM. 18.15
SEGUNDA RFEF
LEALTAD
OURENSE
SÁB. 16.00
NUMANCIA
LANGREO
SÁB. 18.00
BERGANTIÑOS
VETUSTA
DOM. 17
MARINO
ÁVILA
DOM. 17.00
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
DEPORTIVO
SPORTING
SÁB. 16.00
TSK ROCES
FERROL
SÁB. 16.30
REAL OVIEDO
CELTA
DOM. 12.00
BALONCESTO
3ª FEB
NAVIA LA MAGALLA
PERFUMERÍAS AVENIDA
SÁB. 19.00
UNIVERSIDAD OVIEDO
SOL GALEGO BOSCO
SÁB. 19.00
LIGA FEMENINA 2
ADBA SANFER ARTCHIVO
LLEIDA
SÁB. 20.00
SIROKO GIJÓN BASKET
BARAKALDO
DÍA 8-12
BALONMANO
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
CLEBA
LOBAS GLOBAL ATAC
SÁB. 20.15
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
CONFÍA BASE OVIEDO
MÁLAGA
SÁB. 18.30
PLATA FEMENINA
BALONMANO GIJÓN
SANSE
SÁB. 19.30
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUN GIJÓN
CAMARGO
SÁB. 17.00
HORIZONTE ATLÉTICA
CAJA RURAL ZAMORA
SÁB. 18.00
AUTOCENTER PRINCIPADO
UNIVERSIDAD DE LEÓN
SÁB. 19.00
LAFUENTE PEREDA
GRUPO
DOM. 12.30
HOCKEY
COPA DE EUROPA
CERDANYOLA
TELECABLE
OK PLATA FEMENINA
PATINALON
OVIEDO ROLLER
SÁB. 16.30
OK LIGA BRONCES NORTE
PATINALÓN
BOOLING
SÁB. 19.00
MIERES
TELCABLE
SÁB. 20.00
LICEO
OVIEDO ROLLER
DOM. 12.30
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
LA ÚNICA
REAL OVIEDO
DOM. 11.30
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
MADRID
GRUPO
DOM. 12.45
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
GALDAKANO
DOM. 12.00
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
GRUPO
CV OVIEDO
SÁB. 17.00
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CURTIDORA UNIVERSIDAD
AULE
SÁB. 18.00
CONFORGAL XUVENIL TEIS
CV OVIEDO
SÁB. 19.15
GETXO
LOS CAMPOS
DOM. 11.30