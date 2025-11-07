POLIDEPORTIVO

Así viene el fin de semana

Consulta las principales citas deportivas de los equipos de Asturias en la agenda deportiva del fin de semana.

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

ATHLETIC

REAL OVIEDO

DOM. 14.00

SEGUNDA DIVISIÓN

MIRANDÉS

SPORTING

HOY 20.30

PRIMERA RFEF

CACEREÑO

AVILÉS

DOM. 16.00

SEGUNDA RFEF

LANGREO

VETUSTA

DOM. 17.00

MARINO

SARRIANA

DOM. 17.00

CORUXO

LEALTAD

DOM. 17.0

TERCERA RFEF

SPORTING ATLÉTICO

TUILLA

DOM. 12.00

LLANES

L’ENTREGU

DOM. 12.00

TITÁNICO

COLUNGA

DOM. 12.00

LLANERA

MOSCONIA

DOM. 12.00

AVILÉS STADIUM

CEARES

DOM. 12.00

SAN MARTÍN

SIERO

DOM. 12.00

LENENSE

NAVARRO

DOM. 12.00

PRAVIANO

GIJÓN INDUSTRIAL

DOM. 12.00

COVADONGA

CAUDAL

DOM. 16.30

PRIMERA RFEF FEMENINA

REAL OVIEDO

ALAVÉS

DOM. 11.00

SEGUNDA RFEF FEMENINA

EIBAR

AVILÉS

SÁB. 16.00

SPORTING B

DEPORTIVO B

SAB. 16.00

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

SPORTING

SOLARES

SÁB. 15.45

BANSANDER

REAL OVIEDO

DOM. 12.30

DEPORTIVO

TSK ROCES

DOM. 15.45

BALONCESTO

1ª FEB

FUENLABRADA

ALIMERKA OVIEDO

SAB. 18.30

2ª FEB

CÍRCULO GIJÓN

VALLADOLID

DOM. 19.00

3ª FEB

SIGALTEC

NAVIA LA MAGALLA

SÁB. 19.00

CALVO BASKET XIRIA

UNIVERSIDAD OVIEDO

DOM. 17.15

LIGA FEMENINA 2

TARRAGONA BASKET

SIROKO GIJÓN BASKET

SÁB. 18.00

OINTXE

ADBA SANFER ARTCHIVO

SAB. 18.30

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

POZULO CALATRAVA

LOBAS GLOBAL ATAC

SAB. 18.00

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

CONFÍA BASE OVIEDO

CISNE

SÁB. 18.30

PLATA FEMENINA

VALLAODLID

BALONMANO GIJÓN

SAB. 18.30

1ª NACIONAL MASCULINA

SAFA

ROYAL PREMIUN GIJÓN

SÁB. 18.00

ASTILLERO

AUTOCENTER PRINCIPADO

SAB. 18.00

MARAVILLAS

HORIZONTE ATLÉTICA

SÁB. 18.00

GRUPO

SANSE

SAB. 20.00

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

PALAU PLEGAMANS

SÁB. 19.15

MIERES

SANT CUGAT

SÁB. 20.00

OK PLATA FEMENINA

BERENGUELA

PATINALON

SÁB. 16.30

OVIEDO ROLLER

TRES CANTOS

DOM. 12.00

OK LIGA BRONCES NORTE

ROCHAPEA

BOOLING

SÁB. 18.00

OVIEDO ROLLER

COMPAÑÍA DE MARIA B

SÁB. 20.00

OLEIROS

MIERES

SAB. 20.30

TELCABLE

PATINALÓN

DOM. 12.00

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE

LAS ROZAS RUGBY

PASEK BELENOS

DOM. 13.30

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

LEGANÉS

SÁB. 17.00

SUPERLIGA 2 MASCULINA

ARENAL EMEVÉ

JOVELLANOS

SÁB. 19.45

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CV OVIEDO

CHAMARTÍN VERGARA

SAB. 19.30

MORENO SÁIZ SPORTING

GRUPO

SÁB. 20.00

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CV OVIEDO

LOS CAMPOS

SÁB. 17.00

EKIALDE

CURTIDORA UNIVERSIDAD

DOM. 12.00

