POLIDEPORTIVO

Así se presenta el fin de semana

Consulta nuestra agenda deportiva del fin de semana y repasa las principales citas que afrontan los equipos de Asturias y escucha las voces de sus protagonistas.

Chisco García

Oviedo |

SEGUNDA DIVISIÓN

SPORTING

ÉIBAR

DOM. 16.15

PRIMERA RFEF

AVILÉS

ARENAS

Hoy 21.15

SEGUNDA RFEF

VETUSTA

OURENSE

SAB. 16.00

VALLADOLID

MARINO

DOM. 12.00

LEALTAD

RAYO CANTABRIA

DOM. 15.45

SEGOVIANA

LANGREO

DOM. 17.00

TERCERA RFEF

L’ENTREGU

TITÁNICO

SAB. 18.00

SPORTING ATLÉTICO

LLANES

DOM. 11.30

COLUNGA

LLANERA

DOM. 12.00

CEARES

COVADONGA

DOM. 12.00

NAVARRO

PRAVIANO

DOM. 12.00

TUILLA

GIJÓN INDUSTRIAL

DOM. 15.45

CAUDAL

SAN MARTÍN

DOM. 17.00

SIERO

LENENSE

DOM. 17.30

MOSCONIA

AVILÉS STADIUM

DOM. 18.15

PRIMERA RFEF FEMENINA

OSASUNA

REAL OVIEDO

DOM. 12.00

SEGUNDA RFEF FEMENINA

SPORTING

MADRID B

SÁB. 16.15

CELTA

AVILÉS

SÁB. 17.00

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

TSK ROCES

CELTA

SÁB. 16.00

AROSA

SPORTING

SAB. 16.30

REAL OVIEDO

MONTAÑEROS

DOM. 16.00

BALONCESTO

1ª FEB

AGROPAL PALENCIA

ALIMERKA OVIEDO

HOY 21.00

2ª FEB

CÍRCULO GIJÓN

CLAVIJO

SÁB. 20.00

3ª FEB

NAVIA LA MAGALLA

ROSALIA

SÁB. 19.00

UNIVERSIDAD OVIEDO

CAJA RURL LEÓN

SÁB. 19.00

LIGA FEMENINA 2

ADBA SANFER ARTCHIVO

CORTEGADA

SÁB. 20.00

SIROKO GIJÓN BASKET

MATARÓ

DOM. 13.00

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATAC

CÓRDOBA

SÁB. 20.00

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

SAN PABLO BURGOS

CONFÍA BASE OVIEDO

DOM. 12.00

PLATA FEMENINA

BALONMANO GIJÓN

PORRIÑO

SAB. 19.30

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUM

CAJA RURAL ZAMORA

SÁB. 17.00

HORIZONTE ATLÉTICA

ASTILLERO

SÁB. 18.00

SALAMANCA

GRUPO

SÁB. 19.30

AUTOCENTER PRINCIPADO

SAFA

DOM. 12.00

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

MANLLEU

SÁB. 13.00

LAS ROZAS

CP MIERES

SÁB. 16.00

OK PLATA FEMENINA

PATINALON

ALCALÁ

1-3

RAXOI

OVIEDO ROLLER

SÁB. 20.15

OK LIGA BRONCES NORTE

BOOLING

OVIEDO ROLLER

SÁB. 20.00

PATINALÓN

TRAVIESAS

SÁB. 19.00

MIERES

URDANETA

SAB. 20.00

SANTUTXU

TELECABLE

SAB. 18.30

BADMINTON

INTERCITY

OVIEDO

SÁB. 17.00

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

UNIVERSITARIO BILBAO

REAL OVIEDO

SÁB. 16.00

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

SANTA CRUZ CUESTA PIEDRA

GRUPO

SÁB. 17.00

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

DUMBRÍA

DOM. 12.00

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

GRUPO

UNIVERSIDAD DE BURGOS

SÁB. 17.00

COSLADA

CV OVIEDO

DOM. 12.15

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

SESTAO

SÁB. 18.00

SANTA CRUZ CUESTA PIEDRA

CV OVIEDO

SÁB. 19.30

LOS CAMPOS

AULE

SÁB. 20.00

