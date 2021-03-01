Así fueron los resultados de nuestros equipos

SEGUNDA DIVISIÓN A
SPORTING ESPANYOL 1-1
REAL OVIEDO ZARAGOZA 1-0
SEGUNDA B
LEALTAD NUMANCIA 1-1
TERCERA DIVISIÓN
GRUPO A
LENENSE AVILES 1-3
LLANERA A. STADIUM 3-3
INDUSTRIAL NAVARRO 3-0
CAUDAL MOSCONIA 4-0
SAN MARTÍN LLANES 2-2
BALONCESTO
LEB ORO
BURGOS LIBERBANK 71-78
LEB PLATA
ZORNOTZA CIRCULO 83-76
LIGA FEMENINA 2
MARISTAS ADBA 62-49
BALONMANO
DIVISIÓN HONOR FEMENINA
ELCHE LIBERBANK 27-14
PLATA FEMENINA
CARBALLAL OVIEDO 22-28
SIERO PORRIÑO 23-31
GIJÓN RODAVIGO 26-19
1ª NACIONAL MASCULINA
TARAZONA GRUPO IMQ 27-33
BALOPAL ATLÉTICA 26-29
LUANCO SALAMANCA 28-28
VALLADOLID FINETWORK 26-41