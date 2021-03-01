DEPORTES / AGENDA

Así fueron los resultados de nuestros equipos

Buenas noticias en nuestros equipos de Segunda A, en un fin de semana complicado. El Liberbank Oviedo Baloncesto regresa a la senda de las victorias y el Unión Financiera Base Oviedo cae al cuarto puesto, con un partido menos que sus rivales.

Chisco García

Oviedo | 01.03.2021 06:00 (Publicado 01.03.2021 10:23)

Los jugadores del Liberbank Oviedo Baloncesto festejan su triunfo en Burgos.
Los jugadores del Liberbank Oviedo Baloncesto festejan su triunfo en Burgos. | TIZONA UNIVERSIDAD DE BURGOS

SEGUNDA DIVISIÓN A

SPORTING ESPANYOL 1-1

REAL OVIEDO ZARAGOZA 1-0

SEGUNDA B

LEALTAD NUMANCIA 1-1

TERCERA DIVISIÓN

GRUPO A

LENENSE AVILES 1-3

LLANERA A. STADIUM 3-3

INDUSTRIAL NAVARRO 3-0

CAUDAL MOSCONIA 4-0

SAN MARTÍN LLANES 2-2

BALONCESTO

LEB ORO

BURGOS LIBERBANK 71-78

LEB PLATA

ZORNOTZA CIRCULO 83-76

LIGA FEMENINA 2

MARISTAS ADBA 62-49

BALONMANO

DIVISIÓN HONOR FEMENINA

ELCHE LIBERBANK 27-14

PLATA FEMENINA

CARBALLAL OVIEDO 22-28

SIERO PORRIÑO 23-31

GIJÓN RODAVIGO 26-19

1ª NACIONAL MASCULINA

TARAZONA GRUPO IMQ 27-33

BALOPAL ATLÉTICA 26-29

LUANCO SALAMANCA 28-28

VALLADOLID FINETWORK 26-41

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