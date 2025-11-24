POLIDPEORTIVO

Así fue el fin de semana

Consulta en nuestra agenda deportiva del fin de semana los resultados de los principales equipos y deportistas de Asturias y escucha las voces de los protagonistas.

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

REAL OVIEDO

RYO VALLECANO

0-0

SEGUNDA DIVISIÓN

HUESCA

SPORTING

2-0

PRIMERA RFEF

MERIDA

AVILÉS

2-1

SEGUNDA RFEF

ASTORGA

VETUSTA

1-1

MARINO

SALAMANCA

1-2

LANGREO

LEALTAD

4-0

TERCERA RFEF

LLANERA

L’ENTREGU

2-1

TITÁNICO

SPORTING ATLÉTICO

0-0

AVILÉS STADIUM

COLUNGA

0-0

COVADONGA

MOSCONIA

1-0

GIJÓN INDUSTRIAL

NAVARRO

0-2

LLANES

TUILLA

1-1

LENENSE

CAUDAL

1-1

PRAVIANO

SIERO

0-0

SAN MARTÍN

CEARES

2-1

PRIMERA RFEF FEMENINA

REAL OVIEDO

CACEREÑO

2-1

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ATHLETIC B

SPORTING

3-1

AVILÉS

ATLETICO C

3-1

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

PONTEVEDRA

TSK ROCES

1-1

SPORTING

LUGO

3-0

NIGRÁN

REAL OVIEDO

0-0

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDO

HESTIA MENORCA

67-75

2ª FEB

CORDOBA

CÍRCULO GIJÓN

91-73

3ª FEB

ESTUDIANTES LUGO

NAVIA LA MAGALLA

67-61

OBRADOIRO

UNIVERSIDAD OVIEDO

74-79

LIGA FEMENINA 2

LEON

ADBA SANFER ARTCHIVO

79-65

MANRESA

SIROKO GIJÓN BASKET

61-70

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATAC

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

ALICANTE

CONFÍA BASE OVIEDO

27-22

PLATA FEMENINA

PERDOMA

BALONMANO GIJÓN

29-29

1ª NACIONAL MASCULINA

ADEMAR

ROYAL PREMIUM

31-27

SAFA

HORIZONTE ATLÉTICA

33-26

GRUPO

PINTO

34-23

ZAMORA

AUTOCENTER PRINCIPADO

32-25

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

VOLTREGÁ

TELECABLE

0-8

CP MIERES

BIGUES I RIELS

1-5

OK PLATA FEMENINA

MARINEDA

PATINALON

4-1

OVIEDO ROLLER

PONTEAREAS

6-3

OK LIGA BRONCES NORTE

OVIEDO ROLLER

OLEIROS

7-4

ORDENES

PATINALÓN

5-1

OVIEDO BOOLING

LICEO

5-4

TELECABLE

ESCOLA LUBIANS

5-12

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

REAL OVIEDO

ARANDA

19-14

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

ARONA

0-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

INTASA

JOVELLANOS

3-1

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

PALENCIA

GRUPO

3-0

CV OVIEDO

ARONA

3-0

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CV OVIEDO

CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

3-0

CORUÑA

LOS CAMPOS

3-0

