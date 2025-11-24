Así fue el fin de semana

PRIMERA DIVISIÓN
REAL OVIEDO
RYO VALLECANO
0-0
SEGUNDA DIVISIÓN
HUESCA
SPORTING
2-0
PRIMERA RFEF
MERIDA
AVILÉS
2-1
SEGUNDA RFEF
ASTORGA
VETUSTA
1-1
MARINO
SALAMANCA
1-2
LANGREO
LEALTAD
4-0
TERCERA RFEF
LLANERA
L’ENTREGU
2-1
TITÁNICO
SPORTING ATLÉTICO
0-0
AVILÉS STADIUM
COLUNGA
0-0
COVADONGA
MOSCONIA
1-0
GIJÓN INDUSTRIAL
NAVARRO
0-2
LLANES
TUILLA
1-1
LENENSE
CAUDAL
1-1
PRAVIANO
SIERO
0-0
SAN MARTÍN
CEARES
2-1
PRIMERA RFEF FEMENINA
REAL OVIEDO
CACEREÑO
2-1
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ATHLETIC B
SPORTING
3-1
AVILÉS
ATLETICO C
3-1
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
PONTEVEDRA
TSK ROCES
1-1
SPORTING
LUGO
3-0
NIGRÁN
REAL OVIEDO
0-0
BALONCESTO
1ª FEB
ALIMERKA OVIEDO
HESTIA MENORCA
67-75
2ª FEB
CORDOBA
CÍRCULO GIJÓN
91-73
3ª FEB
ESTUDIANTES LUGO
NAVIA LA MAGALLA
67-61
OBRADOIRO
UNIVERSIDAD OVIEDO
74-79
LIGA FEMENINA 2
LEON
ADBA SANFER ARTCHIVO
79-65
MANRESA
SIROKO GIJÓN BASKET
61-70
BALONMANO
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL ATAC
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
ALICANTE
CONFÍA BASE OVIEDO
27-22
PLATA FEMENINA
PERDOMA
BALONMANO GIJÓN
29-29
1ª NACIONAL MASCULINA
ADEMAR
ROYAL PREMIUM
31-27
SAFA
HORIZONTE ATLÉTICA
33-26
GRUPO
PINTO
34-23
ZAMORA
AUTOCENTER PRINCIPADO
32-25
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
VOLTREGÁ
TELECABLE
0-8
CP MIERES
BIGUES I RIELS
1-5
OK PLATA FEMENINA
MARINEDA
PATINALON
4-1
OVIEDO ROLLER
PONTEAREAS
6-3
OK LIGA BRONCES NORTE
OVIEDO ROLLER
OLEIROS
7-4
ORDENES
PATINALÓN
5-1
OVIEDO BOOLING
LICEO
5-4
TELECABLE
ESCOLA LUBIANS
5-12
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
REAL OVIEDO
ARANDA
19-14
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPO
ARONA
0-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
INTASA
JOVELLANOS
3-1
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
PALENCIA
GRUPO
3-0
CV OVIEDO
ARONA
3-0
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CV OVIEDO
CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
3-0
CORUÑA
LOS CAMPOS
3-0