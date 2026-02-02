POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana

Consulta los principales resultados de nuestros equipos en nuestra agenda deportiva del fin de semana en Asturias

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

REAL OVIEDO

GIRONA

1-0

SEGUNDA DIVISIÓN

EIBAR

SPORTING

1-0

PRIMERA RFEF

AVILÉS

MÉRIDA

1-2

SEGUNDA RFEF

NUMANCIA

LEALTAD

0-1

LANGREO

BERGANTIÑOS

0-1

MARINO

RAYO CANTABRIA

1-1

VETUSTA

FABRIL

1-1

TERCERA RFEF

SPORTING ATLÉTICO

NAVARRO

3-0

L’ENTREGU

SIERO

1-1

COLUNGA

CAUDAL

0-1

TITÁNICO

PRAVIANO

0-1

LLANES

GIJÓN INDUSTRIAL

1-1

MOSCONIA

CEARES

1-0

COVADONGA

TUILLA

2-1

AVILÉS STADIUM

SAN MARTÍN

0-0

LLANERA

LENENSE

3-0

PRIMERA RFEF FEMENINA

REAL OVIEDO

VALENCIA

0-3

SEGUNDA RFEF FEMENINA

BURGOS

SPORTING

1-2

AVILÉS

OLÍMPICO DE LEÓN

1-1

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

DEPORTIVO

REAL OVIEDO

3-0

SPORTING

NIGRAN

3-0

BANSANDER

TSK ROCES

0-0

BALONCESTO

1ª FEB

MOMBÚS OBRADOIRO

ALIMERKA OVIEDO

86-68

2ª FEB

CÍRCULO GIJÓN

BIELE ISA

70-63

3ª FEB

OBRADOIRO

NAVIA LA MAGALLA

84-68

SIGALTEC

UNIVERSIDAD OVIEDO

65-87

LIGA FEMENINA 2

IBAIZABAL

SIROKO GIJÓN BASKET

60-72

BARAKALDO

ACETITES ABRIL ADBA SANFER

79-55

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATAC

CARBALLAL

35-20

DIVISION HONOR PLATA FEMENINA

GIJÓN

GETASUR

31-30

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

CORUÑA

CONFÍA BASE OVIEDO

26-21

1ª NACIONAL MASCULINA

GRUPO

ZAMORA

31-32

HORIZONTE ATLÉTICA

AUTOCENTER PRINCIPADO

29-17

TORRELAVEGA

ROYAL PREMIUN GIJÓN

32-26

HOCKEY

COPA DE EUROPA

TRISSINO

TELECABLE

1-3

OK PLATA FEMENINA

GATIKAKO

PATINALON

9-2

TRAVIESAS

OVIEDO ROLLER

4-1

OK LIGA BRONCES NORTE

BOOLING

URDANETA

2-1

PATINALÓN

COMPAÑÍA DE MARÍA B

3-3

SANTUTXU

MIERES

2-4

ESCOLA LUBIANS

OVIEDO ROLLER

5-4

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

REAL OVIEDO

BILBAO

7-15

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

EXTREMADURA

GRUPO

3-1

SUPERLIGA 2 MASCULINA

UNIVERSIDAD VALLADOLID

JOVELLANOS

0-3

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

SORIA

CV OVIEDO

3-0

HARIS

GRUPO

3-1

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CURTIDORA UNIVERSIDAD

OLEIROS

2-3

AULE

CV OVIEDO

3-0

LOS CAMPOS

EKIALDE

3-0

