Así fue el fin de semana

PRIMERA DIVISIÓN
REAL OVIEDO
GIRONA
1-0
SEGUNDA DIVISIÓN
EIBAR
SPORTING
1-0
PRIMERA RFEF
AVILÉS
MÉRIDA
1-2
SEGUNDA RFEF
NUMANCIA
LEALTAD
0-1
LANGREO
BERGANTIÑOS
0-1
MARINO
RAYO CANTABRIA
1-1
VETUSTA
FABRIL
1-1
TERCERA RFEF
SPORTING ATLÉTICO
NAVARRO
3-0
L’ENTREGU
SIERO
1-1
COLUNGA
CAUDAL
0-1
TITÁNICO
PRAVIANO
0-1
LLANES
GIJÓN INDUSTRIAL
1-1
MOSCONIA
CEARES
1-0
COVADONGA
TUILLA
2-1
AVILÉS STADIUM
SAN MARTÍN
0-0
LLANERA
LENENSE
3-0
PRIMERA RFEF FEMENINA
REAL OVIEDO
VALENCIA
0-3
SEGUNDA RFEF FEMENINA
BURGOS
SPORTING
1-2
AVILÉS
OLÍMPICO DE LEÓN
1-1
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
DEPORTIVO
REAL OVIEDO
3-0
SPORTING
NIGRAN
3-0
BANSANDER
TSK ROCES
0-0
BALONCESTO
1ª FEB
MOMBÚS OBRADOIRO
ALIMERKA OVIEDO
86-68
2ª FEB
CÍRCULO GIJÓN
BIELE ISA
70-63
3ª FEB
OBRADOIRO
NAVIA LA MAGALLA
84-68
SIGALTEC
UNIVERSIDAD OVIEDO
65-87
LIGA FEMENINA 2
IBAIZABAL
SIROKO GIJÓN BASKET
60-72
BARAKALDO
ACETITES ABRIL ADBA SANFER
79-55
BALONMANO
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL ATAC
CARBALLAL
35-20
DIVISION HONOR PLATA FEMENINA
GIJÓN
GETASUR
31-30
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
CORUÑA
CONFÍA BASE OVIEDO
26-21
1ª NACIONAL MASCULINA
GRUPO
ZAMORA
31-32
HORIZONTE ATLÉTICA
AUTOCENTER PRINCIPADO
29-17
TORRELAVEGA
ROYAL PREMIUN GIJÓN
32-26
HOCKEY
COPA DE EUROPA
TRISSINO
TELECABLE
1-3
OK PLATA FEMENINA
GATIKAKO
PATINALON
9-2
TRAVIESAS
OVIEDO ROLLER
4-1
OK LIGA BRONCES NORTE
BOOLING
URDANETA
2-1
PATINALÓN
COMPAÑÍA DE MARÍA B
3-3
SANTUTXU
MIERES
2-4
ESCOLA LUBIANS
OVIEDO ROLLER
5-4
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
REAL OVIEDO
BILBAO
7-15
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
EXTREMADURA
GRUPO
3-1
SUPERLIGA 2 MASCULINA
UNIVERSIDAD VALLADOLID
JOVELLANOS
0-3
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
SORIA
CV OVIEDO
3-0
HARIS
GRUPO
3-1
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CURTIDORA UNIVERSIDAD
OLEIROS
2-3
AULE
CV OVIEDO
3-0
LOS CAMPOS
EKIALDE
3-0