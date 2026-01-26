Así fue fin de semana

PRIMERA DIVISIÓN
BARCELONA
REAL OVIEDO
3-0
SEGUNDA DIVISIÓN
SPORTING
MIRANDÉS
3-0
PRIMERA RFEF
AVILÉS
LUGO
1-2
SEGUNDA RFEF
VETUSTA
CORUXO
0-1
RAYO CANTABRIA
LANGREO
1-2
LEALTAD
ÁVILA
0-1
BERGANTIÑOS
MARINO
0-1
TERCERA RFEF
NAVARRO
L’ENTREGU
2-2
GIJÓN INDUSTRIAL
SPORTING ATLÉTICO
2-3
PRAVIANO
LLANES
3-3
LENENSE
TITÁNICO
2-0
SAN MARTÍN
LLANERA
0-1
COVADONGA
AVILÉS STADIUM
3-0
TUILLA
CEARES
1-1
SIERO
COLUNGA
1-1
CAUDAL
MOSCONIA
1-3
PRIMERA RFEF FEMENINA
ATLÉTICO B
REAL OVIEDO
1-1
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
MONTAÑEROS
SPORTING
Aplazado
TSK ROCES
SOLARES
2-1
REAL OVIEDO
LUGO
1-2
BALONCESTO
3ª FEB
NAVIA LA MAGALLA
MARIN
68-83
UNIVERSIDAD OVIEDO
CULLEREDO
98-79
LIGA FEMENINA 2
ADBA SANFER ARTCHIVO
SIROKO GIJÓN BASKET
70-65
BALONMANO
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
ZARAGOZA
LOBAS GLOBAL ATAC
18-21
PLATA FEMENINA
BALONMANO GIJÓN
ROMADE
27-25
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
CONFÍA BASE OVIEDO
BENIDORM
28-28
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUN GIJÓN
HORIZONTE ATLÉTICA
31-29
AUTOCENTER PRINCIPADO
GRUPO
25-31
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
VOLTREGÁ
MIERES
8-2
TELECABLE
LAS ROZAS
5-3
OK PLATA FEMENINA
PATINALÓN
CAMBRE
5-3
TRAVIESAS
OVIEDO ROLLER
4-1
OK LIGA BRONCES NORTE
OVIEDO ROLLER
TELECABLE
8-6
MIERES
PATINALÓN
8-3
OLEIROS
OVIEDO BOOLING
5-3
BADMINTON
OVIEDO
ASTURES
5-2
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE
RECOLETAS
PASEK BELENOS
14-11
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPO
ASTILLERO
1-3
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
CV OVIEDO
HARIS
1-3
GRUPO
ARONA
3-0
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CV OVIEDO
GETXO
3-2
EMEVE
LOS CAMPOS
0-3