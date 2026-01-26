POLIDEPORTIVO

Así fue fin de semana

Consulta los principales resultados y escucha las voces de los protagonistas del deporte de Asturias en nuestra agenda deportiva del fin de semana.

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

BARCELONA

REAL OVIEDO

3-0

SEGUNDA DIVISIÓN

SPORTING

MIRANDÉS

3-0

PRIMERA RFEF

AVILÉS

LUGO

1-2

SEGUNDA RFEF

VETUSTA

CORUXO

0-1

RAYO CANTABRIA

LANGREO

1-2

LEALTAD

ÁVILA

0-1

BERGANTIÑOS

MARINO

0-1

TERCERA RFEF

NAVARRO

L’ENTREGU

2-2

GIJÓN INDUSTRIAL

SPORTING ATLÉTICO

2-3

PRAVIANO

LLANES

3-3

LENENSE

TITÁNICO

2-0

SAN MARTÍN

LLANERA

0-1

COVADONGA

AVILÉS STADIUM

3-0

TUILLA

CEARES

1-1

SIERO

COLUNGA

1-1

CAUDAL

MOSCONIA

1-3

PRIMERA RFEF FEMENINA

ATLÉTICO B

REAL OVIEDO

1-1

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

MONTAÑEROS

SPORTING

Aplazado

TSK ROCES

SOLARES

2-1

REAL OVIEDO

LUGO

1-2

BALONCESTO

3ª FEB

NAVIA LA MAGALLA

MARIN

68-83

UNIVERSIDAD OVIEDO

CULLEREDO

98-79

LIGA FEMENINA 2

ADBA SANFER ARTCHIVO

SIROKO GIJÓN BASKET

70-65

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

ZARAGOZA

LOBAS GLOBAL ATAC

18-21

PLATA FEMENINA

BALONMANO GIJÓN

ROMADE

27-25

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

CONFÍA BASE OVIEDO

BENIDORM

28-28

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUN GIJÓN

HORIZONTE ATLÉTICA

31-29

AUTOCENTER PRINCIPADO

GRUPO

25-31

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

VOLTREGÁ

MIERES

8-2

TELECABLE

LAS ROZAS

5-3

OK PLATA FEMENINA

PATINALÓN

CAMBRE

5-3

TRAVIESAS

OVIEDO ROLLER

4-1

OK LIGA BRONCES NORTE

OVIEDO ROLLER

TELECABLE

8-6

MIERES

PATINALÓN

8-3

OLEIROS

OVIEDO BOOLING

5-3

BADMINTON

OVIEDO

ASTURES

5-2

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE

RECOLETAS

PASEK BELENOS

14-11

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

ASTILLERO

1-3

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CV OVIEDO

HARIS

1-3

GRUPO

ARONA

3-0

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CV OVIEDO

GETXO

3-2

EMEVE

LOS CAMPOS

0-3

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer