POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana

Consulta en nuestra agenda deportiva del fin de semana los principales resultados de nuestros equipos

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

REAL OVIEDO

BETIS

1-1

SEGUNDA DIVISIÓN

CÁDIZ

SPORTING

3-2

PRIMERA RFEF

AVILÉS

PONTEVEDRA

0-3

SEGUNDA RFEF

VETUSTA

SÁMANO

3-0

LEALTAD

SARRIANA

3-1

LANGREO

MARINO

0-3

TERCERA RFEF

SPORTING ATLÉTICO

LENENSE

3-0

COLUNGA

GIJON INDUSTRIAL

1-1

TITÁNICO

COVADONGA

0-5

LLANES

SAN MARTÍN

2-2

CEARES

SIERO

1-0

LLANERA

AVILÉS STADIUM

3-0

MOSCONIA

NAVARRO

2-0

L’ENTREGU

PRAVIANO

2-1

CAUDAL

TUILLA

6-1

PRIMERA RFEF FEMENINA

TENERIFE

REAL OVIEDO

4-2

SEGUNDA RFEF FEMENINA

SPORTING

EIBAR

0-1

REAL SOCIEDAD B

AVILÉS

2-1

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

AROSA

REAL OVIEDO

1-0

RACING

TSK ROCES

3-0

SPORTING

BANSANDER

4-1

BALONCESTO

1ª FEB

GUIPUZCOA

ALIMERKA OVIEDO

74-69

2ª FEB

CÍRCULO GIJÓN

INSOLAC CAJA 87

71-76

3ª FEB

UNIVERSIDAD OVIEDO

NAVIA LA MAGALLA

94-82

LIGA FEMENINA 2

MATARÓ

ADBA SANFER ARTCHIVO

56-54

SIROKO GIJÓN BASKETBALL

ARXIL

90-91

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATAC

MISLATA

22-18

PLATA FEMENINA

RODAVIGO

BALONMANO GIJÓN

33-27

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUM

GRUPO

32-30

LAFUENTE PEREDA

HORIZONTE ATLÉTICA

31-27

RECOLETAS

AUTOCENTER PRINCIPADO

33-28

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

TRISSINO

6-0

OK PLATA FEMENINA

PATINALON

RAXOI

1-5

ALCORCÓN

OVIEDO ROLLER

3-1

OK LIGA BRONCES NORTE

TELECABLE

URDANETA

2-2

PATINALÓN

SANTUTXU

4-1

ÓRDENES

OVIEDO ROLLER

4-4

OVIEDO BOOLING

MIERES

1-3

BADMINTON

SAN FERNANDO

OVIEDO

4-3

ASTURES

LA ORDEN

2-5

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE

PASEK BELENOS

GERNIKA

27-32

DIVISIÓN DE HONOR B

GAZTEDI

REAL OVIEDO

27-20

VOLEIBOL

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

BURGOS

CV OVIEDO

1-3

GRUPO

CHAMARTÍN

3-1

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

TEIS

LOS CAMPOS

3-2

CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

SANTA CRUZ CUESTA PIEDRA

3-0

EKIALDE

CV OVIEDO

0-3

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer