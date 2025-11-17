Así fue el fin de semana

PRIMERA RFEF
AVILÉS
ARENAS
0-0
SEGUNDA RFEF
VETUSTA
OURENSE
0-1
VALLADOLID
MARINO
0-2
LEALTAD
RAYO CANTABRIA
1-0
SEGOVIANA
LANGREO
1-0
TERCERA RFEF
L’ENTREGU
TITÁNICO
1-0
SPORTING ATLÉTICO
LLANES
2-2
COLUNGA
LLANERA
1-7
CEARES
COVADONGA
2-3
NAVARRO
PRAVIANO
1-1
TUILLA
GIJÓN INDUSTRIAL
0-1
CAUDAL
SAN MARTÍN
3-3
SIERO
LENENSE
3-0
MOSCONIA
AVILÉS STADIUM
2-0
PRIMERA RFEF FEMENINA
OSASUNA
REAL OVIEDO
3-0
SEGUNDA RFEF FEMENINA
SPORTING
MADRID B
3-0
CELTA
AVILÉS
1-0
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
TSK ROCES
CELTA
3-3
AROSA
SPORTING
1-2
REAL OVIEDO
MONTAÑEROS
2-2
BALONCESTO
1ª FEB
AGROPAL PALENCIA
ALIMERKA OVIEDO
88-80
2ª FEB
CÍRCULO GIJÓN
CLAVIJO
101-92
3ª FEB
NAVIA LA MAGALLA
ROSALIA
73-75
UNIVERSIDAD OVIEDO
CAJA RURAL LEÓN
89-78
LIGA FEMENINA 2
ADBA SANFER ARTCHIVO
CORTEGADA
53-60
SIROKO GIJÓN BASKET
MATARÓ
60-64
BALONMANO
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL ATAC
CÓRDOBA
24-20
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
SAN PABLO BURGOS
CONFÍA BASE OVIEDO
26-17
PLATA FEMENINA
BALONMANO GIJÓN
PORRIÑO
30-23
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUM
CAJA RURAL ZAMORA
26-28
HORIZONTE ATLÉTICA
ASTILLERO
38-31
SALAMANCA
GRUPO
32-35
AUTOCENTER PRINCIPADO
SAFA
26-29
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
MANLLEU
6-3
LAS ROZAS
CP MIERES
4-1
OK PLATA FEMENINA
PATINALON
ALCALÁ
1-3
RAXOI
OVIEDO ROLLER
6-0
OK LIGA BRONCES NORTE
BOOLING
OVIEDO ROLLER
1-4
PATINALÓN
TRAVIESAS
1-3
MIERES
URDANETA
4-3
SANTUTXU
TELECABLE
5-1
BADMINTON
INTERCITY
OVIEDO
3-4
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR B
UNIVERSITARIO BILBAO
REAL OVIEDO
50-12
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
SANTA CRUZ CUESTA PIEDRA
GRUPO
3-0
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
DUMBRÍA
3-0
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
GRUPO
UNIVERSIDAD DE BURGOS
3-0
COSLADA
CV OVIEDO
0-3
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
SESTAO
0-3
SANTA CRUZ CUESTA PIEDRA
CV OVIEDO
0-3
LOS CAMPOS
AULE
3-0