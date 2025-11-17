Así fue el fin de semana

POLIDEPORTIVO

PRIMERA RFEF

AVILÉS

ARENAS

0-0

SEGUNDA RFEF

VETUSTA

OURENSE

0-1

VALLADOLID

MARINO

0-2

LEALTAD

RAYO CANTABRIA

1-0

SEGOVIANA

LANGREO

1-0

TERCERA RFEF

L’ENTREGU

TITÁNICO

1-0

SPORTING ATLÉTICO

LLANES

2-2

COLUNGA

LLANERA

1-7

CEARES

COVADONGA

2-3

NAVARRO

PRAVIANO

1-1

TUILLA

GIJÓN INDUSTRIAL

0-1

CAUDAL

SAN MARTÍN

3-3

SIERO

LENENSE

3-0

MOSCONIA

AVILÉS STADIUM

2-0

PRIMERA RFEF FEMENINA

OSASUNA

REAL OVIEDO

3-0

SEGUNDA RFEF FEMENINA

SPORTING

MADRID B

3-0

CELTA

AVILÉS

1-0

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

TSK ROCES

CELTA

3-3

AROSA

SPORTING

1-2

REAL OVIEDO

MONTAÑEROS

2-2

BALONCESTO

1ª FEB

AGROPAL PALENCIA

ALIMERKA OVIEDO

88-80

2ª FEB

CÍRCULO GIJÓN

CLAVIJO

101-92

3ª FEB

NAVIA LA MAGALLA

ROSALIA

73-75

UNIVERSIDAD OVIEDO

CAJA RURAL LEÓN

89-78

LIGA FEMENINA 2

ADBA SANFER ARTCHIVO

CORTEGADA

53-60

SIROKO GIJÓN BASKET

MATARÓ

60-64

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATAC

CÓRDOBA

24-20

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

SAN PABLO BURGOS

CONFÍA BASE OVIEDO

26-17

PLATA FEMENINA

BALONMANO GIJÓN

PORRIÑO

30-23

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUM

CAJA RURAL ZAMORA

26-28

HORIZONTE ATLÉTICA

ASTILLERO

38-31

SALAMANCA

GRUPO

32-35

AUTOCENTER PRINCIPADO

SAFA

26-29

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

MANLLEU

6-3

LAS ROZAS

CP MIERES

4-1

OK PLATA FEMENINA

PATINALON

ALCALÁ

1-3

RAXOI

OVIEDO ROLLER

6-0

OK LIGA BRONCES NORTE

BOOLING

OVIEDO ROLLER

1-4

PATINALÓN

TRAVIESAS

1-3

MIERES

URDANETA

4-3

SANTUTXU

TELECABLE

5-1

BADMINTON

INTERCITY

OVIEDO

3-4

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR B

UNIVERSITARIO BILBAO

REAL OVIEDO

50-12

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

SANTA CRUZ CUESTA PIEDRA

GRUPO

3-0

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

DUMBRÍA

3-0

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

GRUPO

UNIVERSIDAD DE BURGOS

3-0

COSLADA

CV OVIEDO

0-3

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

SESTAO

0-3

SANTA CRUZ CUESTA PIEDRA

CV OVIEDO

0-3

LOS CAMPOS

AULE

3-0

