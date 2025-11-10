POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana

Repasa los resultados de los principales equipos de Asturias en nuestra agenda deportiva del fin de semana y escucha las voces de los protagonistas.

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

ATHLETIC

REAL OVIEDO

1-0

SEGUNDA DIVISIÓN

MIRANDÉS

SPORTING

2-1

PRIMERA RFEF

CACEREÑO

AVILÉS

0-4

SEGUNDA RFEF

LANGREO

VETUSTA

0-2

MARINO

SARRIANA

1-1

CORUXO

LEALTAD

1-0

TERCERA RFEF

SPORTING ATLÉTICO

TUILLA

5-0

LLANES

L’ENTREGU

1-1

TITÁNICO

COLUNGA

0-3

LLANERA

MOSCONIA

1-0

AVILÉS STADIUM

CEARES

0-0

SAN MARTÍN

SIERO

5-2

LENENSE

NAVARRO

2-2

PRAVIANO

GIJÓN INDUSTRIAL

2-0

COVADONGA

CAUDAL

1-0

PRIMERA RFEF FEMENINA

REAL OVIEDO

ALAVÉS

0-1

SEGUNDA RFEF FEMENINA

EIBAR

AVILÉS

3-1

SPORTING B

DEPORTIVO B

0-2

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

SPORTING

SOLARES

1-0

BANSANDER

REAL OVIEDO

1-1

DEPORTIVO

TSK ROCES

3-1

BALONCESTO

1ª FEB

FUENLABRADA

ALIMERKA OVIEDO

71-92

2ª FEB

CÍRCULO GIJÓN

VALLADOLID

74-88

3ª FEB

SIGALTEC

NAVIA LA MAGALLA

87-74

CALVO BASKET XIRIA

UNIVERSIDAD OVIEDO

94-82

LIGA FEMENINA 2

TARRAGONA BASKET

SIROKO GIJÓN BASKET

61-74

OINTXE

ADBA SANFER ARTCHIVO

60-67

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

POZULO CALATRAVA

LOBAS GLOBAL ATAC

29-20

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

CONFÍA BASE OVIEDO

CISNE

27-32

PLATA FEMENINA

VALLAODLID

BALONMANO GIJÓN

25-27

1ª NACIONAL MASCULINA

SAFA

ROYAL PREMIUN GIJÓN

28-32

ASTILLERO

AUTOCENTER PRINCIPADO

31-31

MARAVILLAS

HORIZONTE ATLÉTICA

26-32

GRUPO

SANSE

37-37

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

PALAU PLEGAMANS

5-1

MIERES

SANT CUGAT

0-5

OK PLATA FEMENINA

BERENGUELA

PATINALON

4-0

OVIEDO ROLLER

TRES CANTOS

0-6

OK LIGA BRONCES NORTE

ROCHAPEA

BOOLING

5-1

OVIEDO ROLLER

COMPAÑÍA DE MARIA B

6-0

OLEIROS

MIERES

6-5

TELCABLE

PATINALÓN

3-1

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE

LAS ROZAS RUGBY

PASEK BELENOS

43-15

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

LEGANÉS

1-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

ARENAL EMEVÉ

JOVELLANOS

1-3

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CV OVIEDO

CHAMARTÍN VERGARA

3-0

MORENO SÁIZ SPORTING

GRUPO

3-2

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CV OVIEDO

LOS CAMPOS

3-2

EKIALDE

CURTIDORA UNIVERSIDAD

0-3

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer