Así fue el fin de semana

PRIMERA DIVISIÓN
ATHLETIC
REAL OVIEDO
1-0
SEGUNDA DIVISIÓN
MIRANDÉS
SPORTING
2-1
PRIMERA RFEF
CACEREÑO
AVILÉS
0-4
SEGUNDA RFEF
LANGREO
VETUSTA
0-2
MARINO
SARRIANA
1-1
CORUXO
LEALTAD
1-0
TERCERA RFEF
SPORTING ATLÉTICO
TUILLA
5-0
LLANES
L’ENTREGU
1-1
TITÁNICO
COLUNGA
0-3
LLANERA
MOSCONIA
1-0
AVILÉS STADIUM
CEARES
0-0
SAN MARTÍN
SIERO
5-2
LENENSE
NAVARRO
2-2
PRAVIANO
GIJÓN INDUSTRIAL
2-0
COVADONGA
CAUDAL
1-0
PRIMERA RFEF FEMENINA
REAL OVIEDO
ALAVÉS
0-1
SEGUNDA RFEF FEMENINA
EIBAR
AVILÉS
3-1
SPORTING B
DEPORTIVO B
0-2
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
SPORTING
SOLARES
1-0
BANSANDER
REAL OVIEDO
1-1
DEPORTIVO
TSK ROCES
3-1
BALONCESTO
1ª FEB
FUENLABRADA
ALIMERKA OVIEDO
71-92
2ª FEB
CÍRCULO GIJÓN
VALLADOLID
74-88
3ª FEB
SIGALTEC
NAVIA LA MAGALLA
87-74
CALVO BASKET XIRIA
UNIVERSIDAD OVIEDO
94-82
LIGA FEMENINA 2
TARRAGONA BASKET
SIROKO GIJÓN BASKET
61-74
OINTXE
ADBA SANFER ARTCHIVO
60-67
BALONMANO
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
POZULO CALATRAVA
LOBAS GLOBAL ATAC
29-20
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
CONFÍA BASE OVIEDO
CISNE
27-32
PLATA FEMENINA
VALLAODLID
BALONMANO GIJÓN
25-27
1ª NACIONAL MASCULINA
SAFA
ROYAL PREMIUN GIJÓN
28-32
ASTILLERO
AUTOCENTER PRINCIPADO
31-31
MARAVILLAS
HORIZONTE ATLÉTICA
26-32
GRUPO
SANSE
37-37
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
PALAU PLEGAMANS
5-1
MIERES
SANT CUGAT
0-5
OK PLATA FEMENINA
BERENGUELA
PATINALON
4-0
OVIEDO ROLLER
TRES CANTOS
0-6
OK LIGA BRONCES NORTE
ROCHAPEA
BOOLING
5-1
OVIEDO ROLLER
COMPAÑÍA DE MARIA B
6-0
OLEIROS
MIERES
6-5
TELCABLE
PATINALÓN
3-1
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE
LAS ROZAS RUGBY
PASEK BELENOS
43-15
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPO
LEGANÉS
1-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
ARENAL EMEVÉ
JOVELLANOS
1-3
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
CV OVIEDO
CHAMARTÍN VERGARA
3-0
MORENO SÁIZ SPORTING
GRUPO
3-2
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CV OVIEDO
LOS CAMPOS
3-2
EKIALDE
CURTIDORA UNIVERSIDAD
0-3