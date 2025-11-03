POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana

Consulta en nuestra agenda deportiva del fin de semana los resultados de los principales equipos de Asturias y escucha las voces de los protagonistas

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA RFEF

AVILÉS

ARENTEIRO

1-0

SEGUNDA RFEF

LEALTAD

ASTORGA

1-2

VETUSTA

RAYO CANTABRIA

0-0

BERGANTIÑOS

LANGREO

0-0

SAMANO

MARINO

1-0

TERCERA RFEF

L’ENTREGU

SPORTING ATLÉTICO

1-4

COLUNGA

LLANES

1-4

CEARES

LLANERA

0-0

NAVARRO

SAN MARTÍN

0-1

GIJÓN INDUSTRIL

LENENSE

1-1

TUILLA

PRAVIANO

0-1

CAUDAL

AVILÉS STADIUM

2-2

SIERO

COVADONGA

2-1

MOSCONIA

TITÁNICO

5-0

PRIMERA RFEF FEMENINA

BARCELONA B

REAL OVIEDO

4-1

SEGUNDA RFEF FEMENINA

AVILÉS

RACING

1-1

ATLETICO DE MADRID C

SPORTING

3-0

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

REAL OVIEDO

RACING

2-1

GIMNÁSTICA TORRELAVEGA

SPORTING

0-1

TSK ROCES

VALMIÑOR

1-0

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDO

MOMBÚS OBRADOIRO

75-79

2ª FEB

MORÓN

CÍRCULO GIJÓN

79-70

3ª FEB

NAVIA LA MAGALLA

SOLGALEGO BOSCO

76-72

UNIVERSIDAD OVIEDO

BETANZOS

95-84

LIGA FEMENINA 2

ADBA SANFER ARTCHIVO

MARISTAS

69-63

SIROKO GIJÓN BASKET

LEÓN

72-82

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATAC

BOADILLA

28-22

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

PUERTO SAGUNTO

CONFÍA BASE OVIEDO

28-21

PLATA FEMENINA

BALONMANO GIJÓN

LEGANÉS

26-32

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUM

ASTILLERO

31-21

CAMARGO

GRUPO

35-35

AUTOCENTER PRINCIPADO

MARAVILLAS

29-28

HORIZONTE ATLÉTICA

PITO

38-35

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

VILA SANA

TELECABLE

3-0

PALAU PLEGAMANS

CP MIERES

11-0

OK PLATA FEMENINA

PATINALON

ROCHAPEA

1-3

CAMBRE

OVIEDO ROLLER

3-6

OK LIGA BRONCES NORTE

ROCHAPEA

OVIEDO ROLLER

2-5

PATINALÓN

ORDENES

0-4

BOOLING

TRAVIESAS

4-3

MIERES

COMPAÑÍA DE MARIA B

7-6

LICEO

TELECABLE

3-4

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE

PASEK BELENOS

SANT CUGAT

22-52

DIVISIÓN DE HONOR B

GIPUZCOA

REAL OVIEDO

57-27

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

MADRID CHMABERÍ

GRUPO

3-2

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

SUAC CANARIAS

3-0

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

KIROL KLUBA

CV OVIEDO

3-1

GRUPO

OLEIROS

3-2

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

EMEVE

3-0

CORUÑA

OVIEDO

3-1

LOS CAMPOS

SESTAO

3-2

