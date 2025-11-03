Así fue el fin de semana

PRIMERA RFEF
AVILÉS
ARENTEIRO
1-0
SEGUNDA RFEF
LEALTAD
ASTORGA
1-2
VETUSTA
RAYO CANTABRIA
0-0
BERGANTIÑOS
LANGREO
0-0
SAMANO
MARINO
1-0
TERCERA RFEF
L’ENTREGU
SPORTING ATLÉTICO
1-4
COLUNGA
LLANES
1-4
CEARES
LLANERA
0-0
NAVARRO
SAN MARTÍN
0-1
GIJÓN INDUSTRIL
LENENSE
1-1
TUILLA
PRAVIANO
0-1
CAUDAL
AVILÉS STADIUM
2-2
SIERO
COVADONGA
2-1
MOSCONIA
TITÁNICO
5-0
PRIMERA RFEF FEMENINA
BARCELONA B
REAL OVIEDO
4-1
SEGUNDA RFEF FEMENINA
AVILÉS
RACING
1-1
ATLETICO DE MADRID C
SPORTING
3-0
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
REAL OVIEDO
RACING
2-1
GIMNÁSTICA TORRELAVEGA
SPORTING
0-1
TSK ROCES
VALMIÑOR
1-0
BALONCESTO
1ª FEB
ALIMERKA OVIEDO
MOMBÚS OBRADOIRO
75-79
2ª FEB
MORÓN
CÍRCULO GIJÓN
79-70
3ª FEB
NAVIA LA MAGALLA
SOLGALEGO BOSCO
76-72
UNIVERSIDAD OVIEDO
BETANZOS
95-84
LIGA FEMENINA 2
ADBA SANFER ARTCHIVO
MARISTAS
69-63
SIROKO GIJÓN BASKET
LEÓN
72-82
BALONMANO
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL ATAC
BOADILLA
28-22
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
PUERTO SAGUNTO
CONFÍA BASE OVIEDO
28-21
PLATA FEMENINA
BALONMANO GIJÓN
LEGANÉS
26-32
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUM
ASTILLERO
31-21
CAMARGO
GRUPO
35-35
AUTOCENTER PRINCIPADO
MARAVILLAS
29-28
HORIZONTE ATLÉTICA
PITO
38-35
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
VILA SANA
TELECABLE
3-0
PALAU PLEGAMANS
CP MIERES
11-0
OK PLATA FEMENINA
PATINALON
ROCHAPEA
1-3
CAMBRE
OVIEDO ROLLER
3-6
OK LIGA BRONCES NORTE
ROCHAPEA
OVIEDO ROLLER
2-5
PATINALÓN
ORDENES
0-4
BOOLING
TRAVIESAS
4-3
MIERES
COMPAÑÍA DE MARIA B
7-6
LICEO
TELECABLE
3-4
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE
PASEK BELENOS
SANT CUGAT
22-52
DIVISIÓN DE HONOR B
GIPUZCOA
REAL OVIEDO
57-27
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
MADRID CHMABERÍ
GRUPO
3-2
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
SUAC CANARIAS
3-0
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
KIROL KLUBA
CV OVIEDO
3-1
GRUPO
OLEIROS
3-2
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
EMEVE
3-0
CORUÑA
OVIEDO
3-1
LOS CAMPOS
SESTAO
3-2