POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana deportivo

Consulta los principales resultados de los equipos asturianos y escucha las voces de sus protagonistas en nuestra agenda deportiva del fin de semana

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

VALENCIA

REAL OVIEDO

PRIMERA RFEF

REAL AVILÉS INDUSTRIAL

ATHLETIC B

3-2

SEGUNDA RFEF

MARINO

BERGANTIÑOS

1-1

CORUXO

VETUSTA

2-2

AVILA

LEALTAD

1-0

BURGOS

LANGREO

1-1

TERCERA RFEF

MOSCONIA

TUILLA

3-0

COLUNGA

CEARES

1-0

L’ENTREGU

CAUDAL

0-0

SPORTING ATLÉTICO

SIERO

2-2

LLANES

NAVARRO

1-0

TITÁNICO

GIJÓN INDUSTRIAL

3-3

LLANERA

PRAVIANO

1-0

AVILÉS STADIUM

LENENSE

1-1

COVADONGA

SAN MARTÍN

3-1

PRIMERA RFEF FEMENINA

REAL OVIEDO

ATLÉTICO

0-0

SEGUNDA RFEF FEMENINA

EIBAR B

SPORTING

3-4

AVILÉS

DEPORTIVO B

0-1

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

REAL OVIEDO

DEPORTIVO

1-1

TSK ROCES

BANSANDER

1-1

NIGRAN

SPORTING

0-1

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDO

MOVISTAR ESTUDIANTES

87-101

2ª FEB

CÍRCULO GIJÓN

VALLADOLID

80-98

3ª FEB

NAVIA LA MAGALLA

UNIVERSIDAD OVIEDO

LIGA FEMENINA 2

ADBA SANFER ARTCHIVO

SIROKO GIJÓN BASKET

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATAC

ZARAGOZA

23-19

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

CONFÍA BASE OVIEDO

OAR CORUÑA

26-26

PLATA FEMENINA

BALONMANO GIJÓN

ROCASA

26-26

1ª NACIONAL MASCULINA

GRUPO

AUTOCENTER PRINCIPADO

34-21

HORIZONTE ATLÉTICA

ROYAL PREMIUN GIJÓN

42-27

HOCKEY

OK LIGA BRONCES NORTE

ESCOLA LUBIANS

PATINALON

4-3

MIERES

LICEO

5-4

ORDENES

TELECABLE

4-1

OVIEDO ROLLER

SANTUTXU

5-4

COMPAÑÍA DE MARÍA

OVIEDO BOOLING

2-3

