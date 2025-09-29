Así fue el fin de semana deportivo

PRIMERA DIVISIÓN
VALENCIA
REAL OVIEDO
PRIMERA RFEF
REAL AVILÉS INDUSTRIAL
ATHLETIC B
3-2
SEGUNDA RFEF
MARINO
BERGANTIÑOS
1-1
CORUXO
VETUSTA
2-2
AVILA
LEALTAD
1-0
BURGOS
LANGREO
1-1
TERCERA RFEF
MOSCONIA
TUILLA
3-0
COLUNGA
CEARES
1-0
L’ENTREGU
CAUDAL
0-0
SPORTING ATLÉTICO
SIERO
2-2
LLANES
NAVARRO
1-0
TITÁNICO
GIJÓN INDUSTRIAL
3-3
LLANERA
PRAVIANO
1-0
AVILÉS STADIUM
LENENSE
1-1
COVADONGA
SAN MARTÍN
3-1
PRIMERA RFEF FEMENINA
REAL OVIEDO
ATLÉTICO
0-0
SEGUNDA RFEF FEMENINA
EIBAR B
SPORTING
3-4
AVILÉS
DEPORTIVO B
0-1
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
REAL OVIEDO
DEPORTIVO
1-1
TSK ROCES
BANSANDER
1-1
NIGRAN
SPORTING
0-1
BALONCESTO
1ª FEB
ALIMERKA OVIEDO
MOVISTAR ESTUDIANTES
87-101
2ª FEB
CÍRCULO GIJÓN
VALLADOLID
80-98
3ª FEB
NAVIA LA MAGALLA
UNIVERSIDAD OVIEDO
LIGA FEMENINA 2
ADBA SANFER ARTCHIVO
SIROKO GIJÓN BASKET
BALONMANO
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL ATAC
ZARAGOZA
23-19
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
CONFÍA BASE OVIEDO
OAR CORUÑA
26-26
PLATA FEMENINA
BALONMANO GIJÓN
ROCASA
26-26
1ª NACIONAL MASCULINA
GRUPO
AUTOCENTER PRINCIPADO
34-21
HORIZONTE ATLÉTICA
ROYAL PREMIUN GIJÓN
42-27
HOCKEY
OK LIGA BRONCES NORTE
ESCOLA LUBIANS
PATINALON
4-3
MIERES
LICEO
5-4
ORDENES
TELECABLE
4-1
OVIEDO ROLLER
SANTUTXU
5-4
COMPAÑÍA DE MARÍA
OVIEDO BOOLING
2-3