POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana en Asturias

Repasamos las principales citas deportivas de los equipos de Asturias en el fin de semana y escuchamos las voces de los protagonistas en nuestra agenda deportiva del fin de semana.

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA RFEF

GUADALAJARA

AVILÉS

3-4

SEGUNDA RFEF

LANGREO

RAYO CANTABRIA

2-2

VETUSTA

BURGOS

5-2

LEALTAD

MARINO

0-2

TERCERA RFEF

CEARES

L’ENTREGU

1-1

NAVARRO

TITÁNICO

4-1

INDUSTRIAL

LLANERA

1-2

PRAVIANO

AVILÉS STADIUM

4-0

LENENSE

COVADONGA

1-4

MOSCONIA

COLUNGA

2-1

CAUDAL

SPORTING ATCO.

3-2

TUILLA

SAN MARTÍN

1-3

SIERO

LLANES

3-1

PRIMERA RFEF FEMENINA

VILLARREAL

REAL OVIEDO

1-0

SEGUNDA RFEF FEMENINA

OLÍMPICO DE LEÓN

AVILÉS

0-0

SPORTING

BIZKERRE

2-1

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

PONTEVEDRA

REAL OVIEDO

1-2

AROSA

TSK ROCES

2-1

SPORTING

CELTA

0-2

BALONCESTO

1ª FEB

LEYMA CORUÑA

ALIMERKA OVIEDO

87-72

2ª FEB

INSOLAC CAJA 87 SEVILLA

CÍRCULO GIJÓN

82-63

3ª FEB

UNIVERSIDAD OVIEDO

PEIXE GALEGO

75-68

NAVIA LA MAGALLA

CAJA RURAL

77-98

LIGA FEMENINA 2

MATARÓ

SIROKO GIJÓN BASKET

65-48

ADBA SANFER ARTCHIVO

MANRESA

74-56

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

CARBALLAL

LOBAS GLOBAL ATAC

26-29

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

CAJA SOL SEVILLA

CONFÍA BASE OVIEDO

35-31

PLATA FEMENINA

ROMADE

BALONMANO GIJÓN

32-29

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUN GIJÓN

BATHCO TORRELAVEGA

27-28

AUTOCENTER PRINCIPADO

HORIZONTE ATLÉTICA

24-28

CAJA RURAL ZAMORA

GRUPO

27-30

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

LAS ROZAS

TELECABLE

2-5

CP MIERES

VOLTREGÁ

1-3

OK PLATA FEMENINA

PATINALON

GATIKAKO

0-5

OVIEDO ROLLER

ROCHAPEA

2-3

OK LIGA BRONCES NORTE

PATINALÓN

MIERES

5-1

OVIEDO BOOLING

OLEIROS

6-2

TELECABLE

OVIEDO ROLLER

1-3

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE

PASEK BELENOS

POZUELO

19-16

DIVISIÓN DE HONOR B

REAL OVIEDO

SANTANDER

11-40

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

ZALAETA

1-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

CLUB VOLEIBOL VIGO

JOVELLANOS

3-1

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CV OVIEDO

BURGOS

3-0

CHAMARTUN VERGARA

GRUPO

1-3

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CV OVIEDO

EKIALDE

3-0

SANTA CRUZ CUESTA PIEDRA

CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

3-1

