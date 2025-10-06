Así fue el fin de semana en Asturias

PRIMERA RFEF
GUADALAJARA
AVILÉS
3-4
SEGUNDA RFEF
LANGREO
RAYO CANTABRIA
2-2
VETUSTA
BURGOS
5-2
LEALTAD
MARINO
0-2
TERCERA RFEF
CEARES
L’ENTREGU
1-1
NAVARRO
TITÁNICO
4-1
INDUSTRIAL
LLANERA
1-2
PRAVIANO
AVILÉS STADIUM
4-0
LENENSE
COVADONGA
1-4
MOSCONIA
COLUNGA
2-1
CAUDAL
SPORTING ATCO.
3-2
TUILLA
SAN MARTÍN
1-3
SIERO
LLANES
3-1
PRIMERA RFEF FEMENINA
VILLARREAL
REAL OVIEDO
1-0
SEGUNDA RFEF FEMENINA
OLÍMPICO DE LEÓN
AVILÉS
0-0
SPORTING
BIZKERRE
2-1
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
PONTEVEDRA
REAL OVIEDO
1-2
AROSA
TSK ROCES
2-1
SPORTING
CELTA
0-2
BALONCESTO
1ª FEB
LEYMA CORUÑA
ALIMERKA OVIEDO
87-72
2ª FEB
INSOLAC CAJA 87 SEVILLA
CÍRCULO GIJÓN
82-63
3ª FEB
UNIVERSIDAD OVIEDO
PEIXE GALEGO
75-68
NAVIA LA MAGALLA
CAJA RURAL
77-98
LIGA FEMENINA 2
MATARÓ
SIROKO GIJÓN BASKET
65-48
ADBA SANFER ARTCHIVO
MANRESA
74-56
BALONMANO
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
CARBALLAL
LOBAS GLOBAL ATAC
26-29
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
CAJA SOL SEVILLA
CONFÍA BASE OVIEDO
35-31
PLATA FEMENINA
ROMADE
BALONMANO GIJÓN
32-29
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUN GIJÓN
BATHCO TORRELAVEGA
27-28
AUTOCENTER PRINCIPADO
HORIZONTE ATLÉTICA
24-28
CAJA RURAL ZAMORA
GRUPO
27-30
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
LAS ROZAS
TELECABLE
2-5
CP MIERES
VOLTREGÁ
1-3
PATINALON
GATIKAKO
0-5
OVIEDO ROLLER
ROCHAPEA
2-3
OK LIGA BRONCES NORTE
PATINALÓN
MIERES
5-1
OVIEDO BOOLING
OLEIROS
6-2
TELECABLE
OVIEDO ROLLER
1-3
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE
PASEK BELENOS
POZUELO
19-16
DIVISIÓN DE HONOR B
REAL OVIEDO
SANTANDER
11-40
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPO
ZALAETA
1-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
CLUB VOLEIBOL VIGO
JOVELLANOS
3-1
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
CV OVIEDO
BURGOS
3-0
CHAMARTUN VERGARA
GRUPO
1-3
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CV OVIEDO
EKIALDE
3-0
SANTA CRUZ CUESTA PIEDRA
CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
3-1