Almada defiende la mejora del equipo ante la final de Pamplona

El entrenador también hizo referencia a la carga de partidos y al poco margen de trabajo desde su llegada. “Tenemos que administrar muy bien las cargas entre partidos, eso dificulta el proceso”, señaló, aunque insistió en que el equipo sigue “en la búsqueda permanente de ganar”.

En el apartado de mercado, Almada reconoció que el club continúa analizando opciones. La idea es clara: reforzar solo si hay un salto de calidad. “Si viene alguien para la delantera, que esté por encima de lo que tenemos. También buscamos variantes por bandas y algún enganche, aunque no es sencillo”, admitió.

El contexto del mercado abierto también afecta al día a día del vestuario. “Genera incertidumbre en todos los futbolistas, es normal, pero queremos seguir compitiendo”, añadió.

En lo deportivo, el técnico confirmó los problemas en defensa de cara al choque ante Osasuna, con bajas por sanción y dudas físicas. Aun así, lanzó un mensaje de confianza total en la plantilla: “Contamos con todos”.

Finalmente, Almada puso el foco en el rival y en la trascendencia del encuentro. “Osasuna nos va a demandar muchísimo esfuerzo, concentración y juego. El partido es una final y tenemos que afrontarlo como el más importante de la temporada”, concluyó.